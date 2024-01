Arhitektonski fakultet i Luštica Development potpisali Memorandum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) i kompanije Luštica Development potpisali su Memorandum o saradnji, koja će se ogledati kroz realizaciju zajedničkih projekata, organizovanje konferencija, radionica, promocija i stručne prakse za studente.

Memorandum se bazira na uspostavljaju međusobne saradnje na partnerskim osnovama, bez vremenskog ograničenja i na obostrani interes.

Strategija kompanije Luštica Development, kako je saopšteno iz UCG, usmjerena je na privlačenje mladih, talentovanih ljudi, ali i ulaganje u njihov karijerni razvoj.

“Projekat Luštica Bay predstavlja najveći razvojni projekat u Crnoj Gori, koji svojim obimom i sadržajem nudi izuzetno okruženje za obavljanje prakse tokom i nakon završenih studija”, navodi se u saopštenju.

Memorandum o saradnji potpisali su dekanica Arhitektonskog fakulteta Svetlana Perović i direktorica ljudskih resursa u kompaniji Luštica Development Olga Radović.

Perović je izrazila veliku zahvalnost rukovodstvu kompanije Luštica Development na inicijativi za saradnju, a naročito je istakla važnost što će studenti imati priliku da, na otvorenom konkursu, participiraju za obavljanje plaćene stručne prakse u toj kompaniji.

Ona je navela da nastavljaju da proširuju listu partnera koji im pomažu da njihovi studeneti u toku studija ostvare što više stručnih kompetencija, kako bi nakon dobijene diplome arhitekte aktivno učestvovali u procesu razvoja i unapređenja prostornih vrijednosti crnogorskog konteksta.

Na osnovu potpisanog Memoranduma, objavljuje se konkurs za studente završne godine Arhitektonskog fakulteta za plaćenu stručnu praksu u kompaniji Luštica Development.

Zainteresovani studenti, kao i svršeni student, mogu sticati praktična znanja iz oblasti arhitekture i urbanizma na najvećem projektu u Crnoj Gori.

Zainteresovani kandidati prijave na otvoreni konkurs za obavljanje stručne prakse mogu slati na mejl [email protected].

