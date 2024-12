Apelacioni sud ukinuo presudu Žarku Pavićeviću

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Apelacioni sud ukinuo je presudu Višeg suda u Podgorici kojom je bivši gradonačelnik Bara, Žarko Pavićević, osuđen na kaznu zatvora od dvije godine, Danijela Krković na godinu i po, dok je Rafailo Vreteničić oslobođen optužbe.

“Apelacioni sud je 7. novembra, nakon sjednice vijeća, donio rješenje kojim je odlučujući o žalbama Specijalnog državnog tužilaštva, branioca optuženog Pavićevića, optužene Krković, njenog branioca i predstavnika oštećene Pošte Crne Gore, ukinuo presudu Višeg suda u Podgorici, od 26. aprila“, navodi se u saopštenju suda.

Tom presudom je Pavićević proglašen krivim zbog zloupotrebe ovlašćenja u privredi i osuđen na kaznu zatvora od dvije godine, dok je Krković za isto krivično djelo putem pomaganja dobila zatvorsku kaznu od godinu i po. Vreteničić je oslobođen optužbe da je izvršio isto krivično djelo pomaganja.

Iz Apelacionog suda je saopšteno da je predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

“Protiv ove presude žalbu su izjavili Specijalno državno tužilaštvo, branilac optuženog Pavićevića, optužena Krković, njen branilac i predstavnik oštećene Pošte Crne Gore. U postupku odlučivanja o žalbama Apelacioni sud je utvrdio da je prvostepeni sud učinio bitne povrede odredaba krivičnog postupka, jer je izreka presude protivrječna razlozima presude, prvostepeni sud odlučne činjenice nije utvrdio i valjano obrazložio, a dati razlozi su nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni”, navodi se u saopštenju.

Apelacioni sud je ocijenio da prvostepeni sud nije u potpunosti razjasnio sve odlučne činjenice za ocjenu postojanja krivičnog djela za koje su optuženi proglašeni krivima i njihove krivice, kao i za postojanje namjere optuženih da na način kako je opisano pribave protivpravnu imovinsku korist od Zavodu za izgradnju Bara i nanesu štetu Pošti Crne Gore.

“Prvostepenom sudu su data detaljna uputstva za postupanje u ponovnom postupku, kako bi bio u mogućnosti da donese zakonitu odluku”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS