Anđušić: Abazovićeva ekonomska logika u skladu sa političkom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Trajektna linija Kamenari-Lepetane će, ako se nastavi ovakvo poslovanje, na godišnjem nivou ostvariti negativan finansijski saldo, jer joj je van turističke sezone potrebno obezbijediti održavanje i prostu poslovnu reprodukciju, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Mihailo Anđušić.

“Kada se hvali da je država ostvarila “dva miliona EUR čistog profita za 100 dana upravljanja trajektnom linijom” premijer Dritan Abazović ne navodi da će se iz tog istog profita ostvarenog u ljetnjim mjesecima morati pokrivati finansijski gubici u mjesecima kada nije turistička sezona”, naveo je Anđušić u saopštenju.

On je rekao da smo od premijera kojem tehnički mandat traje dva puta duže nego redovni, navikli na jeftini populizam zasnovan na želji za ubiranjem sitnih i bijednih političkih poena.

“Čak je i ekonomskim laicima jasno da ako se nastavi ovakvo poslovanje trajektna linija Kamenari – Lepetani ostvariće na godišnjem nivou negativan finansijski saldo, jer van turističke sezone, u vrijeme kada nije profitabilna, potrebno joj je obezbijediti održavanje i prostu poslovnu reprodukciju”, rekao je Anđušić.

On je pitao zašto bi Abazović o tome brinuo kada je on prvi odgovorni što je ta ista trajekta linija mjesecima bila u haosu i kolapsu dok su se on i vlada koju predvodi zabavljali smišljanjem tragikomičnih naziva za sumnjivo nabavljene trajekte.

“Na kraju, on je svoju političku presudu, i to od građana, dobio na nedavno održanim vanrednim parlamentarnim izborima, dok mu slijedi i krivično-pravna za sva nepočinstva koje je napravio od kada je zaposjeo na funkciju koju u kontinuitetu zloupotrebljava”, zaključio je Anđušić.

