Analizirati slabljenje domaće proizvodnje kisjelo-mliječnih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sveobuhvatna analiza značajnog slabljenja domaće proizvodnje kisjelo-mliječnih proizvoda, kao direktna posljedica prekomjenog uvoza će se napraviti, dogovoreno je na sastanku predstavnika mljekarskog sektora Crne Gore, farmera, mljekara i sirara, sa ministrom za ekonomski razvoj Nikom Gjeloshajem.

„Na osnovu rezulata analize predložiće se adekvatna sistemska rješenja, koja bi spriječila prekomjerni uvoz i prodaju uvoznih proizvoda po damping cijenama. Ministar je izrazio spremnost da aktivno učestvuje, da kroz komunikaciju sa razvijenim trgovinskim sektorom, na obostrano zadovoljstvo, dugoročno doprinose jačanju tržišnog položaja ovog izuzetno značajnog sektora za Crnu Goru”, navodi se u saopštenju za javnost Udruženja mljekara Crne Gore, Udruženja stočara Danilovgrada i Poljoprivrednog klastera Crne Gore.

Ministar je, kako se dodaje, prihvatio ideju o potrebi finansiranja kontinuirane medijske promocije i afirmacije ideje kupovine domaćih proizvoda, čija realizacija vodi supstituciji uvoza domaćim mliječnim proizvodima, kao uslov za povećanje otkupa mlijeka, a time i razvoja stočarstva, prenosi portal Vijesti.

Na sastanku su predstavnici farmera, mljekara i sirara, kako se navodi, upoznali ministra sa kompleksnom situacijom u kojoj se taj sektor nalazi, teškim položajem na domaćem tržištu, ozbiljnom ugroženošću izazvanom dampiškim nastupom pojedinih uvoznih mliječnih proizvoda, nedovoljnom budžetskom podrškom, višegodišnjom negativnom tendencijom u prodaji kisjelo-mliječnih proizvoda.

„Na drugoj strani, ukazano je na značajan potencijal za razvoj mliječnog stočarstva, rastući otkup mlijeka u ovoj godini koji je uzrokovan subvencioniranim uvozom i podizanjem sopstvenih steonih junica. Postignuta je opšta saglasnost da se kupovinom domaćih proizvoda ulaže u sopstvenu državu, u sopstveno potomstvo, a kupovinom uvoznih proizvoda investira se u zemlje izvoznice“, navodi se u saopštenju.

Razgovarano je, kako se navodi, o mogućim pravcima razvoja i aktivnostima koje bi trebalo sprovesti da bi došlo do većeg učešća i boljeg pozicioniranja domaćih mliječnih proizvoda na domaćem tržištu.

„Navedno bi generisalo povećanje otkupa mlijeka, jačanje i razvijanje domaćih farmi. Konstatovano je da u poljoprivredi, čak i u mnogo razvijenijim državama, neme mjesta liberalizmu, ali i da razvoj stočarstva, kao kičme poljoprivrede, nema bez značajne budžetske podrške“, dodaje se u saopštenju.

Sastanku su prisustvovali i predstavnicima Ministarstva poljoprivrede koje je predvodio generalni direktor Direktorata za poljoprivredu, Miroslav Cimbaljević.

