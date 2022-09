Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međuresorna Radne grupe za analizu projekata iz obnovljivih izvora energije razmatrala je danas status projekata iz tog sektora, sa fokusom na one kompleksne, čija finalna realizacija zavisi od intenzivne međuresorne saradnje.

„Na današnjem sastanku sagovornici su analizirali status projekata iz obnovljivih izvora energije sa fokusom na kompleksne projekte čija finalna realizacija zavisi od intenzivne međuresorne saradnje, sa posebnim osvrtom na ugovore o koncesiji u vezi sa proizvodnjom električne energije iz malih hidroelektrana“, navodi se u saopštenju Ministarstva kapitalnih investicija.

Državni sekretar u Ministarstvu Admir Šahmanović, sa saradnicima, održao je sastanak međuresorne Radne grupe koju čine predstavnici tog Vladinog resora, Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Generalnog Sekretarijata Vlade, Zaštnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, Uprave za vode, Uprave za inspekcijske poslove i Agencije za zaštitu životne sredine, radi zauzimanja zajedničkog stava nadležnih institucija po osnovu statusa realizacije više važnih projekata iz obnovljivih izvora energije.

„U cilju sagledavanja cjelokupne situacije toka realizacije nekoliko ugovora o koncesiji koje je, u ime Vlade kao koncedenta, zaključilo tadašnje Ministarstvo ekonomije, a shodno odlukama Vlade o davanju koncesija, predstavnici nadležnih institucija su se saglasili da je u ovoj fazi neophodno, još jednom, sagledati sve pojedinosti predmetnih ugovora, kao i aktivnosti koje su preduzete sa strane nadležnih institucija“, zaključuje se u saopštenju.

