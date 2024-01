Amerikanci oduševljeni turističkim potencijalima Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) zajedno sa resornim ministarstvom i turističkom privredom, prvi put je predstavila turističku ponudu Crne Gore na sajmu turizma u Njujorku, koji je održan za vikend.

Delegaciju Crne Gore predvodi ministar turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimir Martinović, koji je naglasio značaj učešća na sajmu, naročito uzimajući u obzir rastući broj turista s američkog tržišta.

„Veoma je važno učešće Crne Gore na ovom sajmu turizma. Turisti iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) uglavnom nijesu upoznati sa našom turističkom ponudom i vidimo veliki potencijal u ovom tržištu. Naravno, neophodno je konstantno ulaganje u što bolju promociju kako bi našu zemlju približili američkim građanima”, rekao je Martinović.

On je naveo da smo u kolektivnom i individualnom smještaju tokom 2022. godine imali oko 40 hiljada turista sa tog tržišta, ali da taj broj može biti znatno veći.

“Svi se bore za goste iz SAD-a. Konkurencija je jaka, ali Crna Gora može da izbori svoje mjesto na ovom tržištu“, poručio je Martinović.

On je kazao da Crna Gora ima da ponudi upravo ono što američki turisti žele, a to je netaknuta prirodu, čime će se istovremeno doprinositi jačanju dobrih odnosa dvije zemlje i na polju turizma.

Poznat kao Sajam putovanja i avanture, jedan je od najvećih sajmova te vrste u SAD-u, koji je tokom 19 godina postojanja povezao milione posjetilaca sa hiljadama izlagača iz cijelog svijeta.

Potpredsjednik sajma, Džonatan Golić, naveo je da je ove godine bilo prisutno više od 750 izlagača, te da su potrošači koji dolaze na ovaj događaj avanturisti koji imaju sredstva i vremena da putuju širom svijeta.

Tokom dvodnevnog sajma štand NTO je pored velikog broja građana Njujorka, posjetilo i oko 275 agenata za putovanja koji su imali priliku da se upoznaju sa ponudom Crne Gore.

Predsjednik Izvršnog odbora NTO, Miško Rađenović, poručio je da Crna Gora u konkurenciji sa ostalim destinacijama nudi jedinstvenu kombinaciju netaknute prirode, bogate kulturne baštine i gostoljubivog stanovništva.

S obzirom na pozitivan odziv posjetilaca i agenata za putovanja na sajmu, Rađenović je kazao da je uvjeren da će interesovanje za Crnu Goru kao destinaciju nastaviti da raste, te istakao važnost ovakvih događaja kako bi se ojačala prisutnost Crne Gore na međunarodnom tržištu.

Crnogorski štand je posjetio i voditelj emisije Evropa Rika Stivsa, Rik Stivs, koji je istakao da se radi o veoma lijepoj zemlji.

„Bio sam u Crnoj Gori i mnogo mi se svidio Bokoktorski zaliv, odlazak u planine i posjeta Cetinju. Amerikanci mnogo obraćaju pažnju na ono o čemu svi govore, pa ako ljudi budu imali dobro iskustvo u Crnoj Gori, više će ljudi tamo ići“, poručio je Stivs.

Jedna od posjetiteljki sajma, Mišel iz Merilenda, kazala je da prvi put čuje za Crnu Goru, ali da joj prelijepo izgleda na fotografijama, te da će razmisliti o tom putovanju u narednom periodu.

Predstavnici crnogorske turističke privrede iskazali su zadovoljstvo povodom prvog učešća na sajmu turizma u SAD-u, te se nadaju da će ovo iskustvo doprinijeti privlačenju većeg broja turista.

Izvršni direktor hotelske grupacije Montenegro Stars, Andrija Pešić, rekao je da im je sajam omogućio da pokažu američkom tržištu šta imamo u ponudi, posebno kada je u pitanju boravak u našim i drugim hotelima visoke kategorije u Crnoj Gori.

“Ovo je važan korak ka jačanju međunarodne prepoznatljivosti naših hotela i Crne Gore kao destinacije koju sasvim sigurno vrijedi posjetiti. Ponosni smo što možemo predstaviti našu zemlju na ovom velikom događaju i radujemo se mogućnostima za saradnju na ovom tržištu“, naveo je Pešić.

Predsjednik Odbora direktora Budvanske rivijere, Miomir Pejović, poručio je da Budva i cijela Crna Gora nude mnogo toga što može biti interesantno gostima sa ovog područja. Ističući rast broja američkih turista tokom 2022. godine, on očekuje da će se takvi trendovi nastaviti i u narednom periodu.

Iz turističke agencije Talas M su kazali da je veliki broj posjetilaca zainteresovan za Crnu Goru.

„Veliko iznenađenje je da naša destinacija ima ogroman potencijal na ovom tržištu. Ovo je ipak samo prvi korak, a za postizanjem pravih rezultata potrebna nam je na prvom mjestu bolja avio povezanost i još konkretnijih akcija u cilju promocije naše zemlje“, poručili su iz turističke agencije.

Nakon sajma predstavnici Crne Gore će u cilju predstavljanja destinacije i cjelokupne turističke ponude, održati brojne sastanke sa turoperatorima i agentima za putovanja sa ovog tržišta.

Osim Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i NTO, na sajmu turizma u Njujorku su se predstavile i lokalne turističke organizacije Kotora i Budve, hotelske gurpacije Montenegro Stars i Budvanska rivijera, hotel Maestral, ski centar Kolašin 1600, kao i turističke agencije MTS, Kompas, Caeli i Talas M.

Delegacija Ministrastva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera imala je sastanak sa privrednicima iz Njujorka u vezi biznis barijera i stvaranja boljeg poslovnog ambijenta u Crnoj Gori.

