Američka trgovinska misija u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Američka trgovinska misija informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i čiste tehnologije boraviće u četvrtak i petak u Crnoj Gori.

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) će, zajedno sa Ministarstvom trgovine SAD-a, biti domaćin misije koju će predvoditi zamjenik pomoćnika ministra trgovine SAD-a za Evropu i Evroaziju David De Falco.

„Trgovinska misija IKT i čiste tehnologije je prva trgovinska misija američke vlade u regionu u posljednjih 20 godina i prva u Crnoj Gori. Misija je fokusirana na dva strateški važna sektora za Crnu Goru, IKT i čiste tehnologije, a delegaciju čine predstavnici 22 američke kompanije“, navodi se u saopštenju Ambasade SAD-a.

Predstavnici američkih kompanija sastaće se sa visokim zvaničnicima Crne Gore, uključujući predsjednika, premijera i ministre kapitalnih investicija, ekonomskog razvoja, javne uprave i finansija.

“Članovi delegacije će se takođe sastati sa ključnim firmama iz javnog i privatnog sektora, kao i predstavnicima Privredne komore (PKCG) i Američke privredne komore u Crnoj Gori (AmCham)”, dodaje se u saopštenju.

Ambasada će, u saradnji sa PKCG i AmCham-om, organizovati poslovne sastanke predstavnika kompanija članica trgovinske misije SAD-a i crnogorskih kompanija, kako bi identifikovale poslovne mogućnosti u Crnoj Gori i širem regionu.

“Jedan od prioriteta Ambasade SAD je pomoć u stvaranju široko prosperitetne i ekonomski otporne Crne Gore koja stvara poslovne prilike za američke kompanije. Ambasada to čini promovisanjem trgovine i ulaganja, obezbjeđenjem poštene trgovinske prakse, poboljšanjem poslovnog okruženja i uklanjanjem prepreka za investitore i preduzetnike”, navodi se u saopštenju.

Ova trgovinska misija, koja je direktan rezultat američko-crnogorskog ekonomskog dijaloga pokrenutog u septembru prošle godine, poslužiće kao ključni korak u daljem razvoju bilateralne trgovine i ekonomske saradnje dvije zemlje.

