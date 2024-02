Aktivnosti CBCG važne za put Crne Gore u EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Angažman Centralne banke (CBCG) je izuzetno važan na evropskom putu Crne Gore, ocijenio je ukrajinski ambasador Oleg Gerasimenko.

Guvernerka CBCG, Irena Radović, sastala se sa Gerasimenkom, koji joj je čestitao na imenovanju i poželio uspjeh u budućem radu.

On je zahvalio na pomoći koju Crna Gora nastavlja da pruža Ukrajini, u vidu političke podrške, primjene restriktivnih mjera prema licima iz Ruske Federacije, te prihvata i pune inkluzije ukrajinskih izbjeglica.

Radović je, kako je saopšteno iz CBCG, pohvalila napore Nacionalne banke Ukrajine koji su rezultirali nesmetanim funkcionisanjem bankarskog sistema koji je, u ekstremno nepovoljnim uslovima, uspio da obavlja sve svoje funkcije i uredno servisira građane i privredu.

„Obezbjeđenje kontinuiteta poslovanja banaka i očuvanje finansijskog sistema u vanrednim okolnostima ogromna je zasluga Nacionalne banke Ukrajine“, saopštila je Radović.

Tokom sastanka je razgovarano i o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje Ukrajine i Crne Gore i dogovoreno intenziviranje komunikacije u pravcu konkretizacije saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

