Aktivnim učešćem žena u upravljačkim strukturama do razvijenijeg društva i ekonomije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Liderski potencijal i prepoznavanje značaja aktivnog učešća žena u upravljačkim strukturama, neophodan je činilac razvoja društva i rasta ekonomije jedne zemlje, poručile su polaznice prve generacije Women on Board programa u Crnoj Gori.

Iz Investiciono-razvojnog fonda (IRF) saopšteno je da statistika ostvarenih rezultata kompanija koje promovišu rodnu raznolikost dodatno potvrđuju da je ovo ulaganje isplativo za biznis.

Za kompanije koje ovaj zadatak čeka u budućnosti, WoB polaznice poručuju da Crna Gora ima potencijal.

Dokaz je snažna energija sa visokim nivoom motivacije i samosvijesti polaznica prve generacije programa, energija žena koje će aktivno učestvovati u mijenjanju našeg društva nabolje.

Enesa Bekteši je predsjednica Upravnog odbora Adriatic banke Podgorica i jedina žena trenutno na čelu banke u crnogorskom bankarskom sistemu. Svoju uspješnu karijeru finansijskog stručnjaka gradila je u internacionalnim kompanijama poput Telenora, Hypo Alpe Adria Leasing-a, gdje je rukovodila sektorom finansija i računovodstva.

Od 2011. godine svoju karijeru nastavlja u bankarskom sektoru. Od marta 2020. godine postaje član Upravnog odbora, a zatim i predsjednica Upravnog odbora Adriatic banke gdje svojim iskustvom i znanjem doprinosi unapređenju poslovanja i ostvarivanju strateških ciljeva banke.

Bekteši je diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerzitetu Crne Gore i sertifikovani je računovođa.

Ona je navela da je program Women on Boards osnažio njene liderske vještine, ali neprocjenjivim smatra šansu da se poveže sa izuzetnim ženama liderkama iz različitih sektora.

“Kao predsjednica Upravnog odbora banke, svjesna sam koliko je važno imati raznoliku perspektivu prilikom donošenja strateških odluka, i učešće na praktičnim radionicama uz jako kvalitetne predavače sa bogatim iskustvom koje obezbjeđuje ovaj program, pružen je snažan doprinos u tom pravcu. Mnogo mi je drago da je program počeo da se sprovodi u Crnoj Gori, zahvaljujući prosperitetnim idejama ljudi iz IRF-a i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD)”, rekla je Bekteši.

Prema njenim riječima, na taj način ova tema više dobija na značaju, budi pozornost, mijenja stereotipe ponašanja, a rezultati će doprinijeti boljem korporativnom upravljanju, boljim finansijskim performansama i u krajnjem ekonomskoj konkurentnosti.

Ona smatra da je liderski potencijal i prepoznavanje značaja aktivnog učešća žena u upravljačkim strukturama neophodan činilac razvoja društva i rasta ekonomije.

Ona je dodala da je zahvalna što je bila dio prve generacije polaznica Women on Boards, dajući punu podršku ženama koje će tek pohađati ovaj program.

“Snažno vjerujem da će program doprinijeti promovisanju budućih liderki koje će imati važnu, odnosno jednako važnu ulogu u ekonomskom razvoju Crne Gore”, navela je Bekteši.

Željka Bešović je stručnjak sa preko 20 godina iskustva u oblasti kvaliteta ljekova i farmaceutske legislative. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na kojem je završila i poslediplomske, specijalističke studije iz oblasti ispitivanja i kontrole ljekova. Preko 15 godina bila je dio najužeg rukovodećeg tima eksperata koji su osnovali i u skladu sa najboljim EU praksama razvijali potpuno novu instituciju u Crnoj Gori – Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore.

Bešović smatra da je privilegovana i zahvalna što je izabrana da bude polaznica prve generacije WoB programa.

„Moduli sa pažiljivo odabranim temama i izuzetnim predavačima, donijeli su mi nova znanja kao i inspiraciju za nove poslovne ideje. Ali podjedanako je vrijedno iskustvo interakcije sa ostalim polaznicama, sjajnim i kompetentnim ženama koje svojim znanjem, integritetom i uspjesima najbolje promovišu potrebu za većim uključivanjem žena na pozicijama odlučivanja“, kazala je Bešović.

Kada se govori o ženama na mjestima odlučivanja, kako je dodala, govori se uglavnom o kvotama koje se trebaju ispuniti a koje su u našoj zemlji, nažalost i dvostruko manje nego u zemljama EU. A trebalo bi, smatra Bešović, da se govori o velikoj energiji, znanju, entuzijazmu i posvećenosti kojim žensko liderstvo doprinosi jednom boljem, kreativnijem i podsticajnijem poslovnom okruženju i društvu uopšte.

„Povezivanje sa inspirativnim, kreativnim, snažnim i ostvarenim ženama me uvjerava da će sve veći broj kompanija u Crnoj Gori uključiti žene na pozicijama odlučivanja, ne samo zbog zakonskih obaveza koje preuzimamo u procesu pridruživanja EU, već prije svega zbog benefita koje žensko liderstvo donosi. Mnoge od polaznica programa su to već pokazale i pokazuju u svojim komapnijama“, kazala je Bešović.

Ona je dodala da bi bilo izuzetno važno nastaviti ovaj sjajan projekat i širiti mrežu žena sa znanjima i spremnošću da transformisu naš poslovni i društveni ambijent.

Izvršna direktorica nevladine organizacije (NVO) Naša akcija i bivša menadžerka Opštine Tivat, Patricia Pobrić, svoj radni i profesionalni angažman započela je na menadžerskim pozicijama u kompanijama u Sjedinjenim Američkim Državama, kao što su Holidej In, Dženeral mils, Dženeral motors i druge.

Po povratku u Crnu Goru, profesionalno se angažuje u oblasti nekretnina. Uslijedio je angažman u Ambasadi SAD-a u Crnoj Gori na poziciji menadžera za projekte i kvalitet. Bila je i na poziciji direktorice za prodaju i marketing u hotelu Ramada.

Nevladinu organizaciju Naša akcija osnovala je 2012. godine, i kao osnivac/izvršni direktor je na čelu ove organizacije do danas, sa malom pauzom tokom svog arazmana u opštini.

Pobrić smatra da je čast biti članica prve generacije WoB programa.

“Kada je raspisan poziv za WoB program pokušala sam druge, mlađe zene da pozovem da se prijave. Međutim, zbog stanja i položaja žena u našem društvu, nivo skeptizma je u mnogima preovladao. Tada sam odlučila da budem primjer i sama se prijavila, a za sljedeće obuke onda i druge privukla. Kalibar žena izabran za ovu prvu generaciju bio je očigledan od prvog susreta. U momentu kada sam u profesionalnom životu bila okružena partijski postavljenim, uglavnom nedovoljno obrazovanim a dominantno muškim kadrom, ova grupacija žena bila je pravo osvježenje”, navela je Pobrić.

Ona je rekla da mišljenje koje preovladava da nema dovoljno sposobnih i edukovanih žena koje bi mogle da budu postavljene na čelu organizacija i odbora je ocigledno netacno i samo opravdanje što je i dokazano učesnicama prve generacije WoB.

Pravi rezultatii obuke, kako je dodala, su se vidiljivo i glasno odrazili nakon obuke.

“Stvorena je grupa, pratimo i podržavamo napretke članica, a mnoge su napravile značajne i velike profesionalne iskorake i zaokrete, i afirmisale svoje iskustvo i profesionalni položaj u društvu. Vrijeme je da žene u Crnoj Gori i svojim profesionalnim, nepolitičkim angažmanom postaju aktivan i jak dio društva, jer jedino tako naša zemlja može vidjeti preokret za bolju budućnost”, zaključila je Pobrić.

