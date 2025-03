Air Montenegro unaprijedio distribuciju i prodaju letova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro značajno je unaprijedio distribuciju i prodaju letova, saopšteno je iz nacionalnog avio-prevoznika.

„Od 30. marta, prvog dana ljetnje IATA sezone, naši letovi će prvi put biti dostupni za kupovinu u Amadeusu, najrasprostranjenijem globalnom distributivnom sistemu, pod našim vlastitim kodom 4O i nazivom Air Montenegro“, navodi se u saopštenju.

Crnogorska nacionalna avio-kompanija je, kako su objasnili, autorizovala sve putničke agencije u okviru tržišta na kojima je prisutna, a IATA će im odobriti pristup prodaji.

„Sada, sa direktnom prodajom, naši putnici će moći da kupe karte širom svijeta u svojim putničkim agencijama“, dodaje se u saopštenju.

Ova inicijativa dio je šire strategije Air Montenegra da poboljša pristup uslugama i poveća efikasnost prodaje, omogućavajući tako putnicima bolju dostupnost na globalnom tržištu.

