Air Montenegro spreman za rast tražnje turskog tržišta tokom sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio prevoznik Air Montenegro spreman je da odgovori rastu tražnje turskog tržišta i tokom ljetnje sezone će povećati broj rotacija prema Turskoj, uvodeći i novu liniju, saopštili su njegovi predstavnici.

Oni su kazali da Air Montenegro spremno dočekuje ljetnju sezonu, tokom koje će letjeti prema većem broju destinacija, a očekuju i rast tražnje sa tržišta Turske.

„To gotovo izvijesnim čini projekcije da će iz naše države prema Turskoj avio prevoznici obaviti povećan broj rotacija tokom ljetnje sezone“, navodi se u saopštenju.

Prema trenutnom planu letenja, uz institucionalnu podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva, Air Montenegro će tokom ljetnje sezone povećati broj rotacija prema Turskoj, uvodeći i novu liniju.

Osim prema Istanbulu iz Podgorice i Tivta, nacionalni avio prevoznik ovoga ljeta proširuje ponudu, pa će Crnu Goru sa Turskom povezivati i linijom Tivat-Izmir.

