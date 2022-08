Air Montenegro prevezao preko 230 hiljada putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro je od početka godine do danas prevezao preko 230 hiljada putnika i ostvario rast od 150 odsto u odnosu na prošlogodišnju ljetnju sezonu.

Iz kompanije su kazali da, i pored nestabilnog tržišta, epidemije, dešavanja u Ukrajini i brojnih izazova u avio-saobraćaju širom Evrope, Air Montenegro je uspio da za godinu utrostruči broj destinacija sa kojima spaja Crnu Goru.

“Dinamičnom rastu kompanije i značajnom povećanju broja prevezenih putnika doprinijelo je i iznajmljivanje aviona većeg kapaciteta”, navodi se u saopštenju.

Ove sezone, Air Montenegro, računajući i redovne čartere, povezuje Crnu Goru sa 16 različitih destinacija među kojima su: Pariz, Nant, Lion, Cirih, Frankfurt, Kopenhagen, Ljubljana, Beograd, Prag, Banja Luka, Istanbul, Tel Aviv, Katovice, Jerevan, Bratislava i Kairo, dok su u toku pregovori sa turoperatorima i pripreme za narednu ljetnju sezonu kojim nacionalni avio-prevoznik želi da otvori i neka nova tržišta.

Vršiteljka dužnosti izvršne direktorice Air Montenegro, Dragana Frantov Nikolić, kazala je da bi u potpunosti bili spremni da odgovore na veliki broj zahtjeva turoperatora za sljedeću sezonu i prošire flotu, potrebno je da se prije svega zadovolje određeni uslovi.

“Dalji razvoj tržišta i ostvarivanje većeg broja linija umnogome će zavisiti i od potpisivanja bilateralnih sporazuma za vazdušni saobraćaj koje bi omogućilo, otvaranje redovnih linija i realizaciju većeg broja letova ka tržištima koja su nam važna poput: Izraela, Jermenije, Egipta, Saudisjke Arabije i Gruzije. Neophodna je marketing strategija na državnom nivo u kojoj bi, pored nacionalne avio-kompanije, bile uključene NTO i sva relevantna ministarstva“, navela je Frantov Nikolić.

Razvoj novih tržišta, na čemu Air Montenegro konstantno radi, kao i strateško planiranje na nivou države doprinijeće da, umjesto sadašnjih par mjeseci, turistička sezona traje znatno duže.

