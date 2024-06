Air Montenegro od danas leti i ka Ostravi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro letom MNE 390 danas je uspostavio liniju Podgorica-Ostrava, saopšteno je iz te kompanije.

Oni su kazali da će se letovi na toj liniji obavljati utorkom.

Dodaje se da je za prve putnike iz Crne Gore na aerodromu Leoš Janaček u Ostravi, upriličen svečani doček.

“Avion je dočekan pozdravom vodenih topova, a putnicima su dobrodošlicu poželjeli visoki zvaničnici Moravsko-šleskog regiona, aerodroma u Ostravi, kao i predstavnici Air Montenegra”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da pored Ostrave, Air Montenegro u redovnom saobraćaju letove obavlja i ka Pragu i Brnu.

“Dodatno, kompanija vrši charter saobraćaj ka Pardubicama, pa tako ka Češkoj letimo svakog dana izuzev petka”, rekli su iz kompanije Air Montenegro.

Takva avio povezanost je, kako je rekla predstavnica Air Montenegra Mina Muković Radonjić, značajan pokazatelj važnosti češkog tržišta za Air Montenegro.

“Samo godinu nakon osnivanja kompanije, otpočeli smo sa letovima ka Pragu, zatim smo našu ponudu obogatili letovima iz Tivta ka Brnu, a danas letimo i ka trećoj destinaciji u Češkoj u redovnom saobraćaju”, rekla je Muković Radonjić.

Ona je dodala da pored toga, čarter letovi ka Pardubicama dodatno ističu njihovu posvećenost povezanosti između Crne Gore i Češke.

Zamjenik guvernera Moravsko-šleskog regiona, Martin Gebauer, kazao je da je broj aviona koje opslužuje aerodrom u Ostravi u stalnom porastu.

“Pored prevoza roba, na našem aerodromu postepeno raste i putnički saobraćaj. To je svakako dobra vijest, ne samo za Moravsko-šleski region kao akcionara aerodroma, već i za putnike. Polasci iz Ostrave su definitivno pogodniji za stanovnike našeg regiona”, rekao je Gebauer.

Prema njegovim riječima, putovanje iz Praga, Beča ili bilo kog poljskog aerodroma traje duže i finansijski je neisplativo.

“Vjerujem da će naš aerodrom u narednom periodu postati još popularniji, šireći ponudu sve većim brojem destinacija do kojih možemo direktno putovati iz našeg regiona”, dodao je Gebauer.

Ondrej Musil, menadžer za razvoj putničkog saobraćaja aerodroma Leoš Janaček, istakao je velika očekivanja kada je riječ o novoj liniji Ostrava-Podgorica.

“Već duže vrijeme Crna Gora je popularna destinacija za turiste iz našeg regiona, s toga nam je veliko zadovoljstvo što je Air Montenegro direktnim letom povezao Ostravu i Podgoricu”, rekao je Musil.

On je kazao da su sve karte za prvi let rasprodate, što je, kako je dodao, odličan početak za novu liniju i ukazuje na to da će Podgorica biti jedna od njihovih najpopularnijih destinacija.

U saopštenju se navodi da je Ostrava, treći po veličini grad u Češkoj, pravi dragulj skriven u srcu srednje Evrope.

“Ovaj dinamični grad, smješten na ušću rijeka Ostravice, Odre i Opave, poznat je po svojoj bogatoj industrijskoj baštini, ali i po impresivnom kulturnom i umjetničkom životu”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS