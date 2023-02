Air Montenegro od aprila ponovo leti za Frankfurt

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna avio-kompanija, Air Montenegro, od aprila ponovo pokreće liniju Podgorica-Frankfurt.

Letovi će se realizovati dva puta sedmično – četvrtkom i nedjeljom.

Iz avio-kompanije su kazali da je turistima, ali i onima koji dolaze iz poslovnih i porodičnih razloga, važno da imaju direktnu avio-povezanost, zbog čega ove godine nastavljaju da šire mrežu i uvode nove destinacije.

“Da je riječ o perspektivnoj liniji, potvrđuje i to da se Crna Gora našla među najatraktivnijim destinacijama za odmor, prema pisanju njemačkih medija. Vjerujemo da ćemo ponovnim pokretanjem linije ka Frankfurtu doprinijeti boljoj povezanosti sa važnim tržištima i pozitivno uticati na ukupnu turističku sezonu“, poručili su iz nacionalne avio-kompanije.

Air Montenegro će, kako su najavili, u ovoj godini pokrenuti nove rute, ali i povećati broj letova na postojećim.

“Pored već najavljenih novih linija ka Brnu i Bratislavi, Air Montenegro će ove godine letjeti i ka Beogradu, Ljubljani, Istanbulu, Banjaluci, Parizu, Nantu, Lionu, Pragu, Kopenhagenu, Cirhu, Tel Avivu”, zaključuje se u saopštenju.

