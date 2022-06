Air Montenegra proslavlja prvi rođendan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna avio-kompanija, Air Montenegro, danas proslavlja godinu od prvog komercijalnog leta.

„Na današnji dan, prošle godine, letom ka Beogradu u nebo se vinuo Air Montenegro“, navodi se u saopštenju.

Neumoran rad, istrajnost i posvećenost svih zaposlenih, kako navode iz kompanije, razlozi su zašto je Air Montenegro, samo nakon godinu postojanja, prvi izbor domaćih i stranih putnika sa preko deset različitih destinacija.

Vršiteljka dužnosti izvršne direktorice Air Montenegra, Dragana Frantov Nikolić, kazala je da je ovo prilika da se osvrne na sve ono što je postignuto za veoma kratko vrijeme, ali i da se prepoznaju nove prilike i izazovi.

„Iako je kompanija osnovana usred pandemije koronavirusa i u jako izazovnom periodu za globalno tržište, upornošću, znanjem i inovativnošću uspjeli smo da se pozicioniramo na evropskoj avio-mapi. Air Montenegro, nakon samo godinu, broji duplo više destinacija i organizuje veliki broj čarter letova tokom cijele godine, što čini veoma važan segment u promociji i međunarodnoj afirmaciji Crne Gore, ali i neizostavno doprinosi turističkoj sezoni“, navela je Frantov Nikolić.

Ona je dodala da su svakog dana na usluzi putnicima, kako bi što efikasnije i udobnije stigli do svog odredišta.

„Drago nam je što to prepoznaju i zbog čega nam iznova ukazuju povjerenje. To je ono što nas motiviše da i dalje budemo na visini zadatka”, rekla je Frantov Nikolić.

Iz kompanije je saopšteno da je fokus prilikom osnivanja bio na regionalnom tržištu i boljoj povezanošću sa regionom.

Otvaranjem linije Tivat – Banja Luka, uz tradicionalno dobru popunjenost na letovima ka Beogradu, taj cilj je ostvaren, a očekivanja opravdana.

Potvrdu dobre poslovne odluke, kako su objasnili iz kompanije, dokazuje činjenica da će ove sezone, zbog velikog interesovanja, avioni Air Montenegra letjeti tri puta sedmično za Banjaluku, umjesto dva, koliko je bilo prošle sezone.

Pored regiona, nacionalni avio-prevoznik povezuje Crnu Goru i sa velikim brojem evropskih metropola. Cirih, Frankfurt, Istanbul, Kopenhagen, Lion, Ljubljana, Nant, Pariz, Prag samo su neke od destinacija do kojih stižu avioni nacionalnog avio-prevoznika.

Svakodnevni letovi iz Tivta i uvođenje linije iz Podgorice ka Istanbulu, kao jednom od njavažnijih vazduhoplovnih hub-ova, imaće, bez sumnje, veliki doprinos za dolazak većeg broja turista u Crnu Goru.

„Povećanje broja destinacija i razvoj poslovanja ciljevi su kojima će Air Montenegro biti i u budućnosti posvećen. Tačnost, preciznost, bezbjednost i efikasnost i dalje će ostati vrijednosti kojima će se svi zaposleni rukovoditi“, poručila je Frantov Nikolić.

Svoj prvi rođendan kompanija je obilježila i simboličnim poklonom za putnike koji su dobili „mapu grebalicu“ sa željom da obiđu što više destinacija uz Air Montenegro.

