AFCOS seminar doprinosi adekvatnom djelovanju u slučaju prevara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – AFCOS seminar predstavlja jedan od najefikasnijih načina podizanja svijesti o važnosti adekvatnog postupanja u slučajevima uočenih nepravilnosti i prevara koje se mogu javiti tokom sprovođenja projekata finansiranih iz evropskih fondova, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu finansija, Ilija Vukčević.

On je, na otvaranju seminara koji se održava u Budvi, kazao da je to forum za informisanje o najnovijim dešavanjima u politici zaštite finansijskih interesa EU, kao što su najnoviji trendovi u oblasti obavještajnih podataka otvorenog koda u istragama i forenzici.

Iz Ministarstva finansija su naveli da je Crna Gora domaćin ovogodišnjeg AFCOS seminara za sve zemlje kandidate i potencijalne kandidate za članstvo u EU, koji organizuje Evropska kancelarija za borbu protiv prevara (OLAF).

Oni su objasnili da je riječ je o godišnjem skupu koji okuplja predstavnike institucija AFCOS sistema, odnosno struktura koje se bave prijavljivanjem nepravilnosti u procesu sprovođenja IPA projekata, ali i predstavnike institucija koje se bave borbom protiv prevara, korupcije i nekih drugih oblika nezakonitih aktivnosti u sistemu, a koji se se tradicionalno održava u nekoj od zemalja članica EU i kandidata za članstvo.

Generalni direktor OLAF-a, Ville Itala, zahvalio se učesnicima seminara, ističući njihovu važnost kao partnera u borbi protiv prevara i nepravilnosti i zaštiti finansijskih interesa EU.

„To posebno imajući u vidu značaj efikasnog trošenja EU sredstava kao i nove izazove sa kojima se sve zemlje kandidati i potencijalni kandidati, ali i zemlje članice, suočavaju na ovom polju“, rekao je Itala.

Iz Ministarstva su saopštili da su u okviru seminara predstavljene dobre prakse u uspostavljanju i obezbjeđivanju efikasnog AFCOS sistema, kao i izazovi i slabe tačke koje su identifikovane tokom posjeta istražitelja OLAF-a zemljama korisnicama projekata.

„Učesnici su diskutovali o praktičnim primjerima prijavljivanja nepravilnosti putem elektronskog softvera za upravljanje nepravilnostima (IMS), kao i prikupljanjem informacija na nacionalnom nivou, uključujući prijavljivanje sumnje na prevaru“, navedeno je u saopštenju.

Na marginama seminara, Itala, Vukčević i predstavnici AFCOS kancelarije Ministarstva finansija imali su bilateralni sastanak, na kojem su se predstavnici OLAF-a zahvalil AFCOS kancelariji na odličnoj saradnji u prethodnom periodu, posebno ističući nedavni slučaj tokom kojeg su službenici te jedinice asistirali istražiteljima OLAF-a, u okviru kontrola na licu mjesta, koje su se odnosile na utvrđivanje potencijalnih prevara prilikom implementacije projekata finansiranih EU sredstvima.

Na sastanku su razmatrani i modaliteti unapređenja partnerstva, kao i dalji zajednički projekti i aktivnosti.

„Vukčević i predstavnici AFCOS-a naglasili su neophodnost jačanje saradnje prilikom izrade nove Nacionalne strategije za borbu protiv prevara za period 2024-2027, ističući značaj OLAF-ovog iskustva u tom polju, kao i potencijalne benefite koje bi Crna Gora imala od kvalitetne i sveobuhvatne Strategije u ovoj oblasti“, zaključuje se u saopštenju.

