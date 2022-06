Aerodromi Crne Gore za sada odolijevaju izazovima sa kojima se suočava Evropa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aerodromi Crne Gore za sada, prema riječima njihovih predstavnika, odolijevaju izazovima sa kojima se suočavaju evropski usljed hroničnog nedostatka kadra, zbog čega se svakodnevno otkazuju letovi širom kontinenta.

“Ipak, moramo biti svjesni da smo karika u globalnom lancu, zbog čega moramo biti oprezni”, poručili su izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Goran Jandreoski i zamjenik izvršnog direktora Petar Radulović.

Oni učestvuju na 32. godišnjoj Generalnoj skupštini i kongresu Međunarodnog savjeta aerodroma Evrope (ACI) na sjednici koja se održava u Rimu.

“Crna Gora je tokom prošle godine, izborom Jandreoskog za člana borda Međunarodnog savjeta aerodroma Evrope, prvi put obezbijedila svoje mjesto u ovoj prestižnoj međunarodnoj organizaciji”, navodi se u saopštenju Aerodroma.

U Rimu se govori o raznovrsnim temama, od nove stvarnosti u odnosima aerodroma i avio kompanija, preko refleksije rata Ukrajini do dekarbonizacije u avioindustriji.

Delegacija Aerodroma Crne Gore pomno prati stanje na aerodromima u Evropi i ravnopravno učestvuje u donošenju odluka značajnih za evropske aerodrome.

Jandreoski je rekao da dinamika posljednjih dešavanja u vazdušnom saobraćaju na globalnom nivou konstantno nameće nove izazove koji zahtijevaju sinhronizovanu reakciju.

“Posljednja dešavanja u vezi sa hroničnim nedostatkom kadra, uslovljena prvenstveno masovnim otkazima tokom pandemije covid 19 dovela je do velikih komplikacija na svjetskim aerodromima”, kazao je Jandreoski.

On je naveo da se svakodnevno letovi otkazuju, a aeodromi nemaju dovoljno osoblja da dočekaju putnika.

“Aerodromi Crne Gore za sada odolijevaju tim izazovima. Ipak, moramo biti svjesni da smo karika u globalnom lancu, zbog čega moramo biti oprezni”, rekao je Jandreoski.

Generalna skupština ACI u Rimu okupila je najznačajnije predstavnike vazduhoplovstva na međunarodnom nivou, odnosno predsjednika ACI Evrope Havijera Marina, izvršnog direktora ACI Evrope Oliviera Jankoveca, ministra infrastrukture i održive mobilnosti Italije, Enrika Đovaninija, kao i generalnog direktora Direktorata za mobilnost i transport EU, Henrika Hololeia.

ACI je organizacija koja unapređuje zajedničke interese evropskih aerodroma i promoviše profesionalnu izvrsnost i efikasnost.

