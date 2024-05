Adekvatno iskoristiti prirodne potencijale Gusinja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prirodni potencijali koje Opština Gusinje posjeduje, nijesu na adekvatan način iskorišćeni, što mora biti prioritet donosilaca odluka u narednom periodu, saopštio je predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović.

On je, prilikom zvanične posjete Gusinju, u razgovoru sa predsjednikom Opštine Sanelom Balićem i opštinskim rukovodstvom upoznat sa brojnim izazovima sa kojima se susrijeće ova opština.

Milatović je naveo da bi unapređenje saobraćajne infrastrukture, kroz uključivanje ključnih projekata u kapitalni budžet države, bio važan podstrek valorizaciji turističkih potencijala i poboljšanju kvaliteta života svih stanovnika ovog kraja.

Na taj način, kako je kazao, stvoriće se uslovi za brži razvoj ove opštine iz koje mladi neće odlaziti, već se vraćati i doprinositi sveukupnom napretku naše države.

Balić je zahvalio na posjeti i naveo da je neophodna veća angažovanost i odlučnija podrška državne vlasti, što bi bilo od velikog značaja za budući prosperitet i razvoj ove Opštine.

Milatović je ukazao i da se ovoj opštini na najljepši način svjedoči o multikonfesionalnom i multietničkom skladu i suživotu koji stanovnici ovog kraja brižno njeguju.

On je poručio da samo Crna Gora ujedinjena u različitostima i u kojoj poštovanje, solidarnost i jednakost čine temeljne vrijednosti, može zakoračiti u sigurniju budućnost i ostvariti društveni i ekonomski prosperitet.

Tokom posjete Gusinju, Milatović je obišao Gusinjsku sobu i vjerske objekte tri tradicionalne konfesije, a posjetu je završio razgovorom sa privrednicima i mladima iz ove Opštine.

