Adekvatan inovacioni ekosistem za brži ekonomski razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Naučno-tehnološki park Crne Gore predstavlja jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata Vlade u domenu inovacione infrastrukture, saopštila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja, Biljana Šćepanović.

Ona je kazala da je to ustanova koju sa nestrpljenjem očekuje naša istraživačka, ali i privredna zajednica, pogotovo start up.

“U smislu strategije pametne specijalizacije, na čijem dobrom putu je sada naša država, Naučno-tehnološki park predstavlja najznačajniju instituciju koja će upravo omogućiti implementaciju strategije pametne specijalizacije, a sve to vodi kreiranju adekvatnog inovacionog ekosistema što treba da rezultira ekonomskom razvoju naše zemlje”, rekla je Šćepanović.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, danas sa izvršnim direktorom Naučno-tehnološkog parka, Veliborom Boškovićem, obišla izgradnju te ustanove, koja će doprinijeti bržem ekonomskom razvoju Crne Gore.

Bošković je istakao da je siguran da će Naučno-tehnološki park biti tehološko razvojni centar Crne Gore, koji će biti dom za veliki broj kreativnih pojedinaca, inovativnih kompanija, ali i naučnika istraživača, koji će razvijati konkurentnost crnogorske ekonomije.

“Radovi su intenzivirani, te se nadamo brzom završetku radova koje naša inovativna zajednica željno iščekuje”, naveo je Bošković.

Naučno-tehološki park osnovan je u partnerstvu Vlade i Univerziteta Crne Gore, uz zajedničku viziju da postane ključno mjesto na kojem će se spajati inovativni i kreativni pojedinci i projekti, uz intenzivnu saradnju najvažnijih stejkholdera preduzetničkog procesa – nauke i privrede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS