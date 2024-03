Addiko banka se pridružuje inicijativi snižavanja kamatnih stopa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Addiko banka se pridružuje inicijativi Centralne (CBCG) u pravcu snižavanja kamatnih stopa na kredite za građane, sa ciljem podrške očuvanju njihovog životnog standarda, čime još jednom potvrđuje posvećenost društveno odgovornom poslovanju i osnaživanju povjerenja svojih klijenata.

Addiko banka će ponuditi niže kamatne stope za set kreditnih proizvoda iz aktuelne ponude.

“Imajući u vidu da su penzioneri jedna od najosjetljivijih kategorija stanovništva, banka će značajne korekcije kamatnih stopa realizovati za dvije vrste kreditnih proizvoda namijenjenih ovoj grupi. Tako će od marta penzionerima biti dostupne atraktivnije kamatne stope za 1,4 procentna poena niže od postojećih, odnosno, nominalna kamatna stopa će iznositi 9,99 odsto”, navodi se u saopštenju.

Taj proizvod, kako je objašnjeno, podrazumijeva i besplatnu polisu osiguranja za penzionere, što omogućava odobravanje ove vrste kredita do navršene 78 godine klijenta, bez žiranata i medicinskog kartona, dakle sa minimumom dokumentacije.

“Za penzionere koji ne primaju penziju preko Addiko banke umanjenje kamatne stope iznosi jedan procentni poen. Ovaj proizvod je posebno interesantan penzionerima koji ne žele da promjene dosadašnji način primanja penzije i prenesu primanja penzije preko banke”, navodi se u saopštenju.

Dodatna povoljnost omogućena je za zahtjeve koji pristignu putem web kanala, u vidu besplatne naknade za obradu kredita. Ponuda važi za iznos kredita do 12 hiljada EUR na rok otplate do 72 mjeseca.

“Kao banka u čijem fokusu su razvoj digitalnih kanala i automatizacija procesa, Addiko će povoljnije kreditne uslove ponuditi i za jedinstveni kredit na našem tržištu – mKredit, koji postojećim klijentima omogućava da pozajmicu u iznosu do pet hiljada EUR realizuju putem mobilne aplikacije, bez odlaska u poslovnicu i bez dodatnih troškova”, navodi se u saopštenju.

U samo nekoliko koraka, čitav proces se u aplikaciji završava za par minuta, nakon čega se sredstva automatski uplaćuju na račun klijenta, bez njegovog odlaska u banku.

“Redovna kamatna stopa za ovaj proizvod biće umanjena do dva procentna poena i iznosiće 8,49 odsto. Prema iskustvima naših klijenata, ovaj jedinstveni proizvod na našem tržištu ima sve veću upotrebu i predstavlja moderan digitalni servis po kojem je Addiko banka prepoznata na tržištu”, kazali su iz banke.

Direktor sektora prodaje proizvoda na malo, Ognjen Mijušković, rekao je da Addiko konstantno teži ka unapređenju zajednice u kojoj živi i podržava inicijative koje podstiču poboljšanje kvaliteta i uslova života.

“Naša misija je da budemo tu za klijente u svim životnim situacijama kada im je potrebna podrška i dodatni podsticaj. Ovom prilikom snizili smo kamatne stope za nekoliko ključnih kreditnih proizvoda, koje smo smatrali da će u ovom trenutku najviše značiti našim građanima, posebno najranjivijim kategorijama”, naveo je Mijušković.

Takođe, korekcije kamatnih stopa biće izvršene i za postojeće i za nove klijente, koji imaju potrebu refinansiranja postojećih obaveza, pri čemu će im biti omogućeno i dodatno zaduženje.

“Smanjenje kamatne stope za ovu vrstu kredita će iznositi 0,7 procentna poena, a sama visina kamatne stope će zavisiti od visine odobrenog kredita i kretaće se od 6,99 odsto. Maksimalni iznos koji se može odobriti iznosi 30 hiljada EUR”, precizirali su iz banke.

Navedene korekcije kamatnih stopa primjenjivaće se počevši od danas i predstavljaju samo početni set mjera i aktivnosti koje Addiko sprovodi u cilju podrške navedenoj inicijativi.

“Istovremenom banka kontinuirano radi na pronalaženju načina da građanima i u narednom periodu dodatno pojednostavi i ubrza servise i proces odobrenja kredita”, zaključuje se u saopštenju.

