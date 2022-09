Abazoviću dopustiti da Crnoj Gori vrati investicioni ugled

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Premijera u tehničkom mandatu, Dritana Abazovića, treba pustiti da završi započeti posao i vrati ugled Crnoj Gori kao sigurnoj investicionoj destinaciji, saopštio je potpredsjednik Građanskog pokreta URA, Goran Đurović.

“Crna Gora nema vremena za gubljenje i sve dalje kalkulacije vode ka tome da prekinemo započetu borbu Abazovića za bolje i pravednije društvo. Na dobrom smo putu, fali nam još par koraka i treba omogućiti Abazoviću da završi započeto zarad svih građana i građanki Crne Gore”, naveo je Đurović u saopštenju Građanskog pokreta URA.

Đurović, koji je i ministar ekonomskog razvoja i turizma, kazao je da je Crnoj Gori potreban siguran investicioni ambijent, u kojem visoka stopa korupcije i kriminala neće biti faktor koji će ozbiljne svjetske kompanije tjerati daleko od Crne Gore.

“Reforme koje je započela 43. Vlada i Abazović su išle ka tome da Crna Gora bude prepoznata kao zemlja u kojoj postoji vladavina prava i koja garantuje sigurnost investicija. Dokaz za to je podatak da je nivo stranih direktnih investicija na kraju juna iznosio 508,03 miliona EUR ili 45,3 odsto više u odnosu na uporedni period”, dodao je Đurović.

Prema njegovim riječima, rušenjem Vlade Abazovića 19. avgusta, taj proces je usporen sa ozbiljnim posljedicama da se proces reformi i zaustavi.

To bi, kako je zaključio Đurović, imalo za posljedicu vraćanje Crne Gore u prošlost, kada je bila prepoznata kao zemlja u kojoj su se najbolje snalazili oni koji su se bavili raznim nelegalnim poslovima.

