Abazović: Zvanična Turska da se uključi oko rješavanja problema

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je kontaktirala Tursku kako bi se problem oko nikšićke Željezare riješio na najvišem državnom nivou, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On se sastao sa predstavnicima radnika nikšićke Željezare, sa kojima je imao, kako je kazao, konstruktivan razgovor, te da se traže modeli koji bi bili održivi kako bi fabrika nastavila sa radom.

“Znamo da je Željezara važna za cijelu Crnu Goru. Pokušaćemo i preduzeli smo neke mjere da na najvišem nivou ovo riješimo. Kontaktirali smo Tursku i mislim da je to jedini ispravan način da se ide tim putem s obzirom na to da je Tosčelik došao kao strateški investitor i da je imao neki CV koja je podržala i njihova država”, rekao je Abazović nakon sastanka.

On je kazao da sada žele da i oni budu uključeni u rješavanje problema, prenose Vijesti.

Abazović je naveo da je “akutni” problem da se riješi situacija u vezi sa otkazima koji su najavljeni za 229 radnika.

“Možda su namjere investitora bile najbolje, međutim to se definitivno nije ispostavilo kao nešto dobro. Željezara je u mnogo goroj situaciji nego što je bila prije prije pet ili deset godina i to mora da se promijeni. Mi tražimo neke modalitete koji će biti održivi”, naveo je Abazović.

On je radnicima poručio da ih država neće ostaviti i najavio da će u ponedeljak nastaviti pregovore oko budućnosti fabrike.

Abazović smatra da je logično da će Tosyali grupa pokušati da kroz pregovore ucjenjuje, a da to proizilazi i iz cijena koje su ponudili za prodaju fabrike, a koja iznosi 25 miliona EUR.

“Mi ćemo pokušati da nađemo drugu soluciju”, dodao je Abazović.

Član pregovaračkog tima radnika, Milan Kosović naveo je da su imali konstruktivan razgovora i sa Abazovićem i sa ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem.

“Dobili smo uvjerenja da oni dijele naše mišljenje i da će sa najviših državnih instanci ova situacija riješiti u korist radnika, a ne Tosyali grupe. Upućeni su apeli Ambasadi Turske i nadamo se rješenju. Imamo potencijalnih investitore, a zajednički imenilac je da Željezara da radi”, rekao je Kosović.

On je kazao da će od radikalizacije protesta za sada odustati i da će oni zavisiti od ponovnog susreta sa Abazovićem naredne sedmice.

Radnici nikšićke Željezare Tosčelik okupili su se jutros ispred zgrade Vlade tražeći hitan prijem kod Abazovića od kojeg očekuju da državu uključi u rješavanje problema 229 radnika kojima su najavljeni otkazi.

