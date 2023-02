Abazović: Željezari vraćamo staru slavu

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Premijer Dritan Abazović kazao je da je ponosan što su skinuli lance sa kapija Željezare i što preduzeće vraćaju na stazu slave.

On je danas u Nikšiću, na otvaranju nove firme EPCG Željezara Nikšić, kazao da su radnici odbranili fabriku i da je ovo jedan od najljepših dana u njegovom mandatu.

“Neizmjerno sam ponosan što smo skinuli lance sa kapija Željezare i što je vraćamo na stazu slave. Ona je u ovakvom ili onakvom obliku radila i u prethodnom periodu, ali uz brojne probleme i ne uz ono što je zaštita radnika i stvaranje profita. Vjerujem da su ti dani iza nas”, rekao je Abazović.

On je dodao da je poslije 30 godina Nikšiću svanulo.

“Nikšić dobija novi pogon, novu vrijednost, a to dobija i cijela Crna Gora”, saopštio je Abazović.

On je radnicima poručio da su bili za primjer i da su dali putokaz svim ostalima šta treba da rade.

“Vlada i sve institucije i lokalna samouprava su tu samo da pruže servis u odbrani vaših i prava vaših porodica i da svi zajedno stvaramo novu budućnost. Neka vam je sretna nova Željezara, vaša Željezara i nadam se da se sljedeći put vidimo kada budemo ostvarili prvi proizvod iz nove Željezare da i to na neki način proslavimo”, rekao je Abazović.

Elektroprivreda (EPCG) je od turske Tosyali grupe otkupila imovinu Željezare za 20 miliona EUR, koje su isplatili u dvije rate.

Druga, posljednja rata od pet miliona EUR, uplaćena je sredinom mjeseca, čime su se stvorili preduslovi da ta elektroenergetska firma preuzme imovinu Željezare.

Prije nekoliko dana EPCG je registrovala firmu EPCG Željezara Nikšić.

Rad u EPCG Željezara Nikšić biće organizovan u četiri segmenta, a planirano je uposlenje 304 radnika.

Tosčelik, kćerka firma turske Tosyali grupe, imovinu nikšićke fabrike kupila je za oko 15,1 milion EUR 2012. godine. Željezara je tada bila u stečaju, a novi vlasnik je obećavao da će za tri godine uložiti 35 miliona EUR, a broj radnika povećati do 550, ali to nije realizovano.

Tosčelik je u martu 2021. godine u Željezari obustavio proizvodnju, a 1. septembra prošle godine otpustili su svih 229 proizvodnih radnika koji su proteklih mjeseci protestovali na krovu Željezare.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS