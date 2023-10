Abazović: Vlada želi dugoročno rješenje za Institut

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Vlada želi da se pronađe dugoročno rješenje za probleme Instituta „Simo Milošević“ u Igalu u skladu sa zakonom, tako što će se adresirati vlasnička struktura Instituta, saopštio je premijer Dritan Abazović, napominjući da donošenje tih odluka zahtijeva funkcionalnu Skupštinu Crne Gore.

Abazović je bio domaćin današnjeg sastanka između predstavnika Vlade, Instituta „Simo Milošević“, Opštine Herceg Novi i Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG).

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je naglasio potrebu i dobru volju Vlade da se pronađe dugoročno rješenje za nagomilane naslijeđene probleme Instituta Igalo u skladu sa zakonom, tako što će se adresirati vlasnička struktura Instituta.

On je napomenuo da donošenje ovih odluka zahtijevalo funkcionalnu Skupštinu Crne Gore.

Abazović je podsjetio na mnogobrojne korake koje je Vlada preduzela u cilju kratkoročne sanacije situacije.

On je ponovio da Vlada stoji na raspolaganju menadžmentu Instituta po tom pitanju kako bi se izbjegao gubitak eminentnih tržišta, dok god je takva pomoć u skladu sa zakonom.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, ponovio je da će oko 30 odsto duga Instituta ubrzo biti sanirano sporazumom koji se očekuje naredne sedmice.

On je podsjetio i na postupak Upravnog suda koji je nedavno okončan, a po kome je nezakoniti tender iz 2020. godine morao odlukom suda biti nastavljen do finalnog ishoda.

Iz Vlade su kazali da je na sastanku zaključeno da Institut ne može da nastavi da funkcioniše na dosadašnji način jer je to neodrživo.

Na sastanku je, kako su naveli, predloženo da se u predlogu budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) za sljedeću godinu razmotri dodatno uvećanje cijena koje Fond plaća Institutu za svoje osiguranike.

Predloženo je i da ministarstva zdravlja i finansija i predstavnici sindikata Instituta dovedu do kraja pregovore u vezi novog kolektivnog ugovora.

„Izražava se namjera da se otkupe akcije manjinskih akcionara i razmotre preduslovi za ostvarenje takve namjere“, navodi se u zaključcima sa sastanka.

Učesnici sastanka smatraju da bi trebalo sagledati mogućnosti za dodatnu finansijsku infuziju Institutu koja je u skladu sa zakonom, kako bi se nastavilo poslovanje Instituta.

„Vlada izražava podršku Institutu da se pronađu novi izvori prihoda kao što su ugovori sa stranim grupama koje bi dolazile na liječenje“, navodi se u zaključcima.

Abazović je zatvorio dvočasovni sastanak naglasivši da je cilj tih zaključaka da zaštite zdravstveni turizam Crne Gore kao i osiguranike.

Sastanku su, pored Abazovića i Damjanovića, prisustvovali potpredsjednik Vlade Vladimir Joković, ministri zdravlja i ekonomskog razvoja i turizma, Dragoslav Šćekić i Goran Đurović, direktor FZO Vuk Kadić, vršilac dužnosti direktora Instituta Savo Marić.

Sastanku su prisustvovli i predsjednica Sindikalne organizacije Instituta Marija Obradović, predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović i predsjednik USSCG Srđa Keković.

