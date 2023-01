Abazović: Snažnog sjevera ne može biti bez uspješnih bjelopoljskih privrednika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snažnog sjevera, niti prosperitetne Crne Gore, ne može biti bez uspješnih bjelopoljskih privrednika, saopštio je premijer Dritan Abazović.

„Što prije dovršimo projekat auto–puta, prije će i Bijelo Polje i Crna Gora biti vidljiviji i nezaobilazni u ekonomskom, naučnom i kulturnom povezivanju sa našim regionalnim i evropskim partnerima“, naveo je Abzović u čestitki povodom Dana Opštine Bijelo Polje.

On je čestitku uputio predsjedniku Opštine Petru Smoloviću, predsjedniku Skupštine Opštine Ernadu Suljeviću, odbornicima i građanima, poželivši da u godini koja je pred nama napravimo nove, odgovorne i uspješne korake, kako bi građanima obezbijedili biznis šansu za puno radno angažovanje i dodatnu profesionalnu afirmaciju.

“S obzirom na izvrsnu geografsku poziciju i veliki prirodni potencijal Bijelo Polje zasigurno, u bliskoj budućnosti, ovo može ponuditi kao svoju komparativnu prednost, kao svoje ideje i ambicije koje je do sada bjelopoljska mladost uspijevala da realizuje tek daleko od svog zavičaja“, naveo je Abazović.

On je rukovodstvu grada poručio da su, u novom četvorogodišnjem manadatu, pred njima veliki zadaci i izazovi, kako u oblasti komunalne infrastrukture, energetike i agrara, tako i u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća, turizma i zaštite prirodne sredine.

„U aktuelnoj i budućim državnim administracijama, uvjeren sam da ćete imati pouzdanog i iskrenog partnera. Ovo smo dokazali posljednjim planiranjem budžeta, a isto će se, siguran sam, potvrđivati ubuduće“, dodao je Abazović.

Prema njegovim riječima, svi zaokruženi i dokumentovani projekti od kapitalnog značaja, biće podržani od Vlade.

„Uvjeren da ćemo zajednički dosljedno čuvati fundamentalne, demokratske vrijednosti građanske Crne Gore, te nadalje, diverzifikujući privredu, obnavljati i savjesno i odgovorno koristiti sav prirodni potencijal države koji pripada i generacijama koje tek treba da stasaju, još jednom vam srdačno čestitam najznačajniji praznik grada“, zaključuje se u čestitki.

