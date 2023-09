Abazović: Ponosni smo što smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je ponosna što je najbrže rastuća ekonomija u Evropi u drugom kvartalu ove godine, kazao je predsjednik Vlade, Dritan Abazović.

On je, na panelu “Suverena jednakost i raznolikost: privlačenje globalnog bogatstva i talenata” tokom Concordia Annual Summit u Njujorku, kazao da su u Vladi ponosni na rezultate koje su postigli u prethodnom periodu.

“Danas nas je obradovala vijest koju je objavio Eurostat gdje se Crna Gora kotira kao najbrže rastuća ekonomija u Evropi u drugom kvartalu ove godine”, rekao je Abazović.

On je tokom panela govorio o biznis mogućnostima sa kojima raspolaže Crna Gora, napominjući da je uvjeren da je pred njom svijetla budućnost kada su u pitanju digitalizacija i tehnologije, povezane sa turizmom i drugim privrednim granama.

Kako su kazali iz Vlade, Abazović je istakao da Crna Gora sa svojim vrijednostima nudi velike šanse i mogućnosti za nove biznise.

“Svojom atraktivnošću i ljepotama, kao i sigurnošću za život, pokazala se kao destinacija za digitalne nomade. Istraživanja pokazuju i svrstavaju Crnu Goru kao jednu od prvih zemalja za rad digitalnih nomada”, rekao je Abazović.

On je poručio da je Crna Gora otvorena za nove ideje i mogućnosti za sve građane svijeta.

