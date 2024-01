Abazović: Izmjene Zakona o privrednim društvima donose se radi smjene Odbor direktora EPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izmjene Zakona o privrednim društvima donose se isključivo da bi se smijenio Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG), tvrdi lider Građanskog pokreta URA, Dritan Abazović.

On je na konferenciji za novinare u Skupštini, uoči odlučivanja poslanika o predloženim izmjenama Zakona o privrednim društvima, naglasio da EPCG uspješno posluje, da je završila godinu sa 70 do 80 miliona EUR dobitka, da su plate uvećane, te da su ostvarili rekorde za vrijeme 43. Vlade.

Kako je kazao, URA planira i inicijativu prema Ustavnom sudu radi provjere ustavnosti, ukoliko se to zakonsko rješenje usvoji, prenosi portal Vijesti.

Abazović je pozvao i predsjednika Crne Gore, Jakova Milatovića, da se pridruži inicijativi koju planiraju.

Kako piše portal, Vladi premijera Milojka Spajića, propao je u decembru prošle godine pokušaj da razriješi postojeći Odbor direktora, koji kontrolišu kadrovi opozicionih partija URA i Bošnjačke stranke (BS) i da imenuje svoje ljude.

Odbor će birati nekog od kandidata na raspisanom konkursu za mjesto izvršnog direktora, koje je ostalo upražnjeno jer je sa te pozicije Nikola Rovčanin iz redova Demokrata prešao u poslaničke klupe.

Ukoliko dođe do usvajanja i odluke Ustavnog suda, tvrdi Abazović, krivični postupak će se pokrenuti ka ministru i resoru koje je rješenje donijelo.

On je dodao da se mora naći odgovorna osoba i da se krivične prijave direktno upute ka ministru energetike i rudarstva, Saši Mujoviću.

Abazović je pitao i da li na mjesta u Odboru direktora treba da dođu ljudi iz bivše vlasti. On je naveo da nijedna Vlada u 30 godina ove aktivnosti nije vršila na ovaj način.

“Zašto se žuri i kome su se obećale akcije? Da li Mujović zna sa kime je Spajić razgovarao o prodaji EPCG? Da li je cilj ovog zakona to što Odbor nije spreman da uđe u takve aktivnosti?”, pitao je Abazović.

