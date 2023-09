Abazović: Institut Igalo da pređe u vlasništvo države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Institut „Simo Milošević“ bi trebalo da pređe u stoprocentno vlasništvo države kako bi se trajno riješilo to pitanje, ocijenio je premijer Dritan Abazović i dodao da mu je Vlada više puta pomagala u skladu sa zakonskim mogućnostima.

On je novinarima u Vili Gorica nakon prijema organizovanog za seniorsku košarkašku reprezentaciju, kazao da Vlada nije stoprocentni vlasnik Instituta i da ne može da radi ništa protivzakonito.

„Više puta smo pomagali prema onome što su mogućnosti države. Imali smo aktivnosti u vezi sa sporazumima sa Srbijom, što govori da hoćemo da im pomognemo. Međutim, neki ljudi u menadžmentu su se odlučili za politički marketing“, naveo je Abazović.

On je rekao da ukoliko 43. Vlada nastavi da će riješiti trajno pitanje Instituta Igalo u korist građana i zaštitu svih zaposlenih, ali da ne mogu da rade protivzakonito.

„Ima rješenje, a to je da Institut treba da pređe u stoprocentno vlasništvo države. Ovako da štitimo privatni kapital nije moguće ni održivo, a imamo i ograničenja vezano za pomoć koju država može da da“, rekao je Abazović.

On je naveo da Institut Igalo u špicu u avgustu kada je najveća fluktuacija ljudi u Crnoj Gori radi sa gubitkom.

Abazović je naveo da tokom protesta u četvrtak niko od predstavnika radnika Instituta nije tražio prijem u kabinetu.

„Nijesu tražili prijem, ja sam bio u kabinetu kada je bio protest sindikata. Naša vrata su otvorena. Rekao sam i da ću potpisati onu peticiju, a ja želim isto što i oni“, rekao je Abazović.

