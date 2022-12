Abazović i Damjanović na prijemu u UPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca (UPCG) i Vlada će, kako je saopšteno, nastaviti da kroz partnerski odnos rade na unapređenju socijalnog dijaloga i poboljšanju uslova poslovanja crnogorskih preduzeća, što će značiti bolji životni standard i kvalitet života građana Crne Gore.

UPCG je organizovala novogodišnji koktel kojem su prisustvovali premijer Dritan Abazović i ministar finansija Aleksandar Damjanović.

“Uz zahvalnost za kvalitetnu saradnju i konstatovanje ostvarenih rezultata u godini za nama, tema razgovora bili su i problemi i izazovi sa kojima se suočava crnogorska privreda, kao i načini rješavanja tih problema”, navodi se u saopštenju.

