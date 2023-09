Abazović: Filipinske kompanije mogu da koriste Crnu Goru kao hab za svoj budući razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Filipinske kompanije mogu da koriste Crnu Goru kao hab /hub/ za svoj budući razvoj, rekao je crnogorski premijer Dritan Abazović podsjećajući da Crna Gora ima aspiracije da uskoro postane članica Evropske unije (EU).

Abazović je, u intervjuu filipinskom CNN-u, ocijenio da će Filipini, kao velika država, u narednom periodu imati veliku ulogu u geopolitici.

On je kazao da je sa filipinskim predsjednikom Bongbongom Markosom pričao o turzimu, ali i o tome kako se može olakšati pristup između dvije države.

“U narednom periodu treba treba da razmišljamo o tome kako Filipici da dođu u Crnu Goru. Mislim da će biti veoma iznenađeni ljepotom i bezbjednošću naše države. Mislim da bi bilo sjajno ako bismo imali mogućnost da države spojimo direktnim letovima”, smatra Abazović.

On je naveo da je, u posljednje vrijeme, primjetan porast ljudi koji sa Filipina dolaze da rade u Crnu Goru i ostale zemlje regiona.

“Mislim da će se taj broj povećati u narednom periodu. Takođe smo pomenuli da kompanije sa Filipina mogu da koriste Crnu Goru kao hab za budući razvoj”, naveo je Abazović, podsjećajući da Crna Gora ima aspiracije da uskoro postane članica EU.

On je rekao da radnici sa Filipina u Crnoj Gori najviše rade u turističkom sektoru.

“Ali pokušavamo da napravimo disperziju naše ekonomije. Mislim da sada raste energentski sektor. Tu će definitivno biti mogućnosti”, kazao je Abazović.

On je rekao da je Crna Gora realizovala dobar projekat – podvodni kabal koji je povezuje sa Italijom.

“Pošto smo mala zemlja, proizvodimo više energije nego što nam treba i mislim da će to (proizvodnja energije) rasti. Svako ko svoju biznis priliku vidi u tom sektoru, ne treba da razmišlja samo o prodaji crnogorskom tržištu, već će imati priliku da ima hab za transport u EU”, kazao je Abazović.

