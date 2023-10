Abazović: Crnoj Gori ne prijeti bankrot

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnoj Gori ne prijeti bankrot, kazao je premijer Dritan Abazović, ističući da je nivo javnog duga ispod evropskog prosjeka.

Abazović je, u emisiji “Okvir” na Televiziji Crne Gore, rekao da je Crna Gora atraktivna za investitore koji žele da kupe nekretnine.

On je naglasio da ekonomija treba da bude otvorena i da treba da budu postavljena lakša pravila za sticanje imovine.

“Ako ne uđemo u velike infrastrukturne projekte, auto-put, brze saobraćajnice, aerodrome, druge države će nas prestići. Tu mislim prije svega na aerodrome”, kazao je Abazović.

On je negirao da Crnoj Gori prijeti bankrot, prenosi portal RTCG.

“Nivo javnog duga je ispod evropskog prosjeka”, naveo je Abazović.

Upitan da prokomentariše svoje tvrdnje da mandatar i lider Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić planira da zaduži zamelju za milijardu EUR, da planira da pobjegne iz države i da proda Elektroprivredu (EPCG), Abazović je kazao da to nijesu teške optužbe i da uvijek stoji iza svojih riječi.

“Iz PES-a treba da kažu kako će izvesti to zaduživanje. Ako smo došli do bankrota da objasne zašto, a ako nijesmo došli, neka se izvinu građanima i neka kažu da je to bila loša procjena, ništa strašno”, rekao je Abazović.

On je istakao da treba da kažu kako će doći do enormnih zarada, a da se država ne zaduži.

“Novca ima na tržištu, kamate su velike. Može da se zaduži i ova Vlada. Ali šta će to da znači? To znači da nas čeka grčki scenario za par godina, ako to ne bude pratila nova vrijednost”, dodao je Abazović.

On tvrdi da je Spajić na sastanku sa kolegama kazao da razmišljaju da plasiraju EPCG na londonsku berzu.

“Nijesam čuo do ovog trenutka da je Spajić rekao da to nije istina i da to nije rekao”, naveo je Abazović.

On je naglasio da, ako čovjek želi da bude premijer, mora da ubjeđuje ljude u svoje javne politike.

“Ne može se javna politika baviti iznošenjem neistina. Državom i javnim budžetom se mora drugačije ophoditi. Javno da kaže Spajić šta je plan. On je više puta ponovio da će otići iz Crne Gore ako ne realizuje svoje planove”, dodao je Abazović.

On je rekao da su zakon o porijeklu imovine sabotirali poslanici pod pritiskom nevladinih organizacija.

Kako je kazao, država bi od “škaljaraca” i “kavčana” uzela deset miliona EUR imovine stečene kriminalom, da je bilo potrebnih zakonskih rješenja.

“To govorimo samo o otkrivenoj imovini, a prihodi mogu i moraju biti mnogo veći”, rekao je Abazović.

On je izjavio da Morsko dobro ima osnova da se nada rekordnim prihodima.

Prema riječima Đorđa Goranovića, predstavnika Privredne komore Crne Gore, crnogorskoj izvršnoj vlasti kompanije i radnici treba da budu na prvom mjestu.

“Kad kompanija i radnika nema, nema ni poslanika, ni plate, ni odbornika, ni ljudi iz bezbjednosnog sektora, ni ljekara, ni profesora. Po mojoj procjeni nije dobro da se zbog političkog tržišta etiketiraju određeni iz sfere biznisa”, smatra Goranović.

Govoreći o konkurenciji na tržištu, Goranović je kazao da su svi inostrani potrošači dobrodošli.

“Ponosan sam na našu državu što smo primili određeni broj građana koji ne žele da budu svjedoci ratnih dešavanja. Naravno, u svakom slučaju treba biti oprezan. Moramo voditi računa šta će se dešavati u narednom periodu”, kazao je Goranović.

On je rekao da ne treba zaboraviti kategoriju stanovništva koja treba da bude u fokusu – penzionere.

Goranović je naglasio da između poslodavca i radnika nije ni potreban Zakon o radu.

“Nama su potrebne ozbiljne analize i ozbiljne politike”, kazao je Goranović.

Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja (CTU) Žarko Radulović kazao je da je za prva tri mjeseca u Crnu Goru ušlo 46 hiljada ruskih državljana, ali da slabo doprinose turizmu.

“U periodu 2017., 2018. i 2019. godine bilo je 32.000 dolazaka zbirno. Ovo su, dakle, Rusi koji su došli da žive u Crnu Goru. Oni donose prihode u trgovini, a što se tiče turizma, to je jako slabo”, smatra Radulović.

On je, govoreći o trajektu i vraćanju koncesije državi, kazao da potez države tu nije dobar.

“Mala para, mnogo kutare. Nemamo ljekove, građani znaju šta sve nedostaje, jer javne nabavke kasne”, rekao je Radulović i dodao da, dok se to dešava država daje osam miliona da kupi trajekt.

Abazović je naglasio da izgleda neko misli da dvojica, trojica treba da dijele profit od te ekskluzivne linije, a ne svi građani.

“Što se tiče ljekova, javne nabavke nikada nijesu bile bolje. Zdravstvo ima problema, ali to ne može da bude riješeno za godinu dana”, kazao je Abazović.

Analitičar Oleg Filipović, govoreći o programu Pokreta Evropa sad, kazao je da on ne zna put programa tog pokreta, ali da ne bi bila loša odluka prodati 10-15 odsto akcija EPCG.

“Ako bi došlo do inicijalne prodaje novih 10-15 odsto akcija EPCG i ako bi se na osnovu tih akcija došlo do određene sumnje novca, to bi bio dobar posao, jer kontrolni paket držite u svojim rukama. To nije loša odluka”, istakao je Filipović.

On je kazao da zamjera zbog nerealizacije onoga što su najavljivali tiho: emisija obveznica lokalnog tipa za građane Crne Gore.

Govoreći o turističkoj sezoni, Filipović je kazao da valja sagledati kakav će biti kraj godine.

