Abazović: Crnogorski izvoz porastao 72 odsto

Budva, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski izvoz je za prvih devet mjeseci ove godine porastao 72 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopštio je premijer Dirtan Abazović i dodao da se njegov najveći dio odnosi na proizvodnju hrane.

„Zadovoljni smo, jer se konačno nešto što se proizvodi u Crnoj Gori širi, prepoznaje i prodaje na drugim tržištima”, kazao Abazović u pozdravnoj riječi na radnom sastanku ministara poljoprivrede i šefova delegacija članica Stalne radne grupe za ruralni razvoj jugoistočne Evrope (SWG), koji se održava u Budvi.

Skup okuplja brojne resorne ministre iz regiona i Evrope.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, naveo da je kriza hrane u svijetu prilika da svaka država razvije svoju ideju i misiju kada je u pitanju proizvodnja namirnica, ali i da se razmisli o greškama iz prošlosti.

“Koronakriza izrodila je nove ideje za razvoj poljoprivrede. U toku nje, prvi put su u našoj zemlji ljudi počeli da se vraćaju na sela. Građani su počeli da proizvode hranu i svijest je počela da se mijenja”, poručio je Abazović.

On je saopštio da je sastanak u Budvi prilika da se promoviše inicijativa Zelene agende za Zapadni Balkan kojom se prepoznaje zajedničko vođenje politike zemljišta, koje igra ključnu ulogu u postizanju Zelenog dogovora.

