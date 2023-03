Abazović: Crna Gora otvorena za investicije

Podgorica, Vašington, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je otvorena za strane investitore, o čemu najbolje svjedoči prošlogodišnji rekord u direktnim stranim investicijama, koje su prvi put prešle milijardu EUR, saopštio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa predstavnicima velikih američkih kompanija.

Abazović se u Vašingtonu sastao sa Američkom centralno-evropskom biznis asocijacijom (ACEBA), koja okuplja američke kompanije sa većinskim američkim kapitalom.

“Sastanku su prisustvovali predstavnici ACEBA, kao i američkih kompanija, poput UGT Renewables, Palo Alto Networks, Bechtel i Oshkosh Defence”, navodi se u saopštenju iz Kabineta predsjednika Vlade.

Razgovarali su o boljoj privrednoj saradnji između američkih kompanija i države Crne Gore.

Abazović je, tokom produktivnog sastanka, predstavio pogodnosti za ulaganje u Crnu Goru i naglasio da Vlada stoji na raspolaganju u cilju dodatnog unapređenja odnosa.

On je upoznao predstavnike američkih kompanija sa pogodnostima za ulaganje u turizmu, kao i energetskom sektoru i infrastrukturi.

