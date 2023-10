Abazović: Bližom saradnjom država Zapadnog Balkana do EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Samo bliža saradnja država Zapadnog Balkana može dovesti do napretka regiona i njegovog približavanja Evropskoj uniji (EU), saopštio je premijer Dritan Abazović na Samitu lidera Berlinskog procesa.

On je tokom prve sesije, pod nazivom Integracija regiona u jedinstveno tržište i poboljšanje konvergencije sa EU, govorio o važnosti regionalne saradnje i poboljšanju putne infrastrukture.

Abazović je, kako je saopšteno iz njegovog Kabineta, pozdravio predstojeće potpisivanje Regionalnog sporazuma o međusobnom priznavanju profesionalih kvalifikacija, kao nastavka prethodno potpisanih sporazuma na posljednjem Samitu u Berlinu, što će našim građanima donijeti vrlo opipljive benefite, mogućnosti zapošljavanja i pristup tržištu rada u ostalim državama Zapadnog Balkana.

Abazović je naglasio da je Crna Gora, u cilju bližeg regionalnog povezivanja, pokrenula projekte na poboljšanju putne infrastrukture prema svim susjednim državama, što će doprinijeti većoj međusobnoj mobilnosti, a samim tim i odličnim regionalnim i dobrosusjedskim odnosima.

Komentarišući globalne bezbjednosne izazove, Abazović je ponovio podršku Crne Gore Ukrajini u odbrani protiv ruske agresije.

U geopolitickom kontekstu, on je ponovio osudu Vlade napada Hamasa na Izrael, istovremeno pozivajući na poštovanje međunarodnog humanitarnog prava, poštedu civila u pojasu Gaze i dostavu humanitarne pomoći onima kojima je potrebna.

