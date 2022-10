5G ima značajan potecijal

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – 5G ima značajan potencijal koji može poslužiti kao katalizator za podsticaj inovacija i uticati na razvoj i ekonomski rast u svim segmentima društva, ocijenjeno je na panelu u okviru skupa Dani elektroinženjera.

Predsjednik Organizacionog odbora tog dvodnevnog skupa, Željko Maraš, rekao je da će i ICT kompanije u Crnoj Gori imati značajnu ulogu u postizanju maksimalnih benefita od korišćenja 5G mreža i šansu da se kroz razvoj kvalitetnih 5G usluga pojave na globalnom tržištu.

“Inžinjerska komora Crne Gore će kroz buduće aktivnosti strukovne komore elektroinženjera organizovati nove skupove na ovu i srodne teme, i time dati doprinos edukaciji svih svojih članova ali i šire, cjelokupne zajednice i javnosti u našoj državi”, kazao je Maraš.

Panel na temu Implementacija 5G mobilnih mreža u Crnoj Gori održan je u okviru skupa u organizaciji Inžinjerske komore Crne Gore (IKCG) i Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Moderatori na panelu, Maraš i izvršni direktor EKIP-a, Darko Grgurović, upoznali su učesnike skupa o razvoju ideje i organizaciji ovog panela sa veoma aktuelnom temom, kao i o spremnosti telekomunikacionih operatora da svojim učešćem daju doprinos kvalitetu ne samo ove programske cjeline već i cjelokupnog skupa.

Grgurović je, kako je saopšteno iz EKIP-a, istakao da su Crnogorski Telekom i One Crna Gora počeli sa komercijalnim pružanjem 5G mobilnih usluga u Crnoj Gori tokom ove godine i da su trenutno 5G usluge dostupne za oko 70 odsto stanovništva Crne Gore.

On je naveo da se tek kroz dodjelu i korišćenje radio-frekvencijskih opsega namjenjenih za pionirsku implementaciju 5G mreža očekuje dostizanje punog potencijala 5G tehnologije.

Grgurović je konstatovao da je za kreiranje preduslova za efikasno uvođenje i dalji održiv razvoj 5G mreža neophodno angažovanje ne samo sektorskog regulatora i mobilnih operatora, već i relevantnih subjekata iz javne uprave na državnom i lokalnom nivou, kao i vertikalnih industrija i akademske zajednice.

U uvodnom dijelu panela, o generalnom osvrtu na 5G mreže, govorio je Ivan Boričić iz kompanije One Crna Gora, koji je dao osvrt na novu generaciju mobilnih mreža, prednostima koje 5G donosi u odnosu na mreže prethodnih generacija, ključne karakteristike 5G mreža, te na ključna tehnološka unapređenja koje donosi ova nova generacija mobilnih komunikacionih mreža.

O područjima primjene i potencijalnom uticaju na privredni razvoj je govorila je direktorica Sektora za planiranje i razvoj mreže u kompaniji M:tel-a, Milena Vučnić, koja je prezentovala neke od primjena 5G rješenja u različitim sferama ljudskog djelovanja, poput rješenja u industriji, energetici, zdravstvu, poljoprivredi, transport i upravljanju komunalnom infrastrukturom.

Tokom izlaganja naročiti akcenat je stavljen na iskazanu potrebu za nove poslovne modele u vertikalnim sektorima, poput ICT rješenja zasnovanih na 5G mrežama u cilju uanpređenja poslovnih procesa.

Tehnički direktor Crnogorskog Telekoma, Jovan Ćetković, govorio je o izazovima u vezi sa implementacijom i razvojem 5G mreža u Crnoj Gori. Pri implementaciji 5G mreža, operatori se susrijeću sa izazovom implementacije mnogo većeg broja baznih stanica.

Pri tome, kako je rekao Ćetković, operatori su upućeni na složene i dugotrajne procedure za izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i postavljanja opreme.

“One, ukoliko operatori imaju sreće traju oko devet mjeseci, nekada koji mjesec duže, a dešavaju se i situacije kada se uđe u administrativni vrtlog, iz kojeg nikad ne uspiju izaći”, dodao je Ćetković.

On je naveo da je za uspješnu implementaciju 5G-a veoma bitno generisanje tražnje u vertikalnim sektorima kroz razvoj ICT rješenja baziranih na 5G mrežama, kako se uvođenje 5G ne bi svelo samo na obezbjeđivanje većih brzina za krajnje korisnike.

O regulatornim i drugim aspektima u vezi sa uvođenjem i razvojem 5G mreža koji su u nadležnosti regulatora i kreatora politika razvoja elektronskih komunikacija, govorio je generalni menadžer za fiksne i mobilne radiokomunikacije u EKIP-u, Elvis Babačić.

Učesnicima skupa su prezentovane aktivnosti EKIP-a u vezi sa stvaranjem regulatornih uslova i obezbjeđivanja adekvatne količine spektra sa neophodnim karakteristikama, te podijeljene informacije o pripremi sprovođenja predstojeće aukcije spektra za dodjelu radio-frekvencija iz 5G pionirskih opsega, te o sprovedenim aktivnostima na kreiranju uslova za uvođenje i dalji održiv razvoj 5G mobilnih mreža, poput izrade strateških dokumenata, smjernica i Mape puta za uvođenje 5G u Crnoj Gori koju je donijela Vlada krajem prošle godine.

Učesnici panela su svojim uspješnim nastupom probudili i interesovanje učesnika skupa koji su dobili konkretne odgovore u vezi sa percepcijom javnosti o EM zračenju 5G baznih stanica, kao i zabrinutosti u vezi sigurnosti komunikacije i zaštite ličnih podataka korisnika.

