5G brzine i slobodne Wi-Fi zone na sve tri lokacije Podgoričkog pazara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Glavni grad je, u partnerstvu sa kompanijom One, obezbijedio 5G brzinu kao i slobodne One Wi-Fi zone na sve tri lokacije Podgoričkog pazara, putem kojih će posjetioci moći brzo i kvalitetno da dijele prazničnu radost sa podgoričkih trgova.

Vršiteljka dužnosti sekretarke za kulturu Glavnog grada, Ana Medigović, je na konferenciji za novinare kazala da je pazar značajan ne samo za građane Podgorice, već i za širu zajednicu.

“Podrška kompanije One se ogleda ne samo u kulturno-umjetničkom dijelu, nego i kroz organizaciju sportskih sadržaja, koje ćemo u narednom periodu organizovati zajedno. Osim finanijskog dijela, podrška se ogleda u tome što je svim našim sugrađanima tokom trajanja pazara obezbijeđen slobodan Wi-Fi. Na taj način, svi učesnici i posjetioci će moći da prenesu impresije i dio praznične atmosfere na brz i kvalitetan način, što će dodatno doprinijeti širenju prazničnog duha”, objasnila je Medigović.

Ona je poručila da je, kada je riječ o pazaru, realizovano sve što je obećano i da do 15. januara očekuje pozitivne rekacije, kao i do sada, prenosi PR Centar.

Direktorica za komercijalnu strategiju i razvoj proizvoda u kompaniji One, Ana Mihailović, kazala je da je ponosna što je to preduzeće omogućilo 5G brzine na gradskim trgovima tokom novogodišnjeg pazara.

“Ova tehnologija ne samo da pruža impresivne brzine, već i postavlja temelje za digitalnu transformaciju Podgorice. Uz 5G tehnologiju, širimo i mrežu slobodnih Wi-Fi zona na sva tri trga, stvarajući prostor za digitalnu povezanost. Ovo je način na koji želimo da građani i posjetioci Podgorice dijele radost praznika, povezuju se s porodicom i prijateljima i budu dio digitalne zajednice”, navela je Mihailović.

Pored tehnoloških inovacija i podrške lokalnoj kulturi, ona je najavila da će kao Olimpijska mreža sa partnerima organizovati niz sportskih aktivnosti.

“U okviru ovog partnerstva, uvodimo specijalnu ediciju “One Petka” – našu digitalnu grebalicu, tokom koje će posjetioci pazara svakog petka od 18 do 20 sati imati priliku da ogrebu vrijedne poklone. To je naš način da dodatno uljepšamo iskustvo svih posjetilaca”, kazala je Mihailović.

Ona je pozvala sve kreativce da učestvuju u foto-konkursu, a zadatak je da posjetioci bilježe i dijele najbolje i najinteresantnije trenutke sa pazara.

Autor/ka najkreativnije fotografije, prema ocjeni žirija, biće nagrađen/a pametnim uređajem.

Vršitelj dužnosti direktora Turističke organizacije (TO) Podgorica, Dragan Grnović, podsjetio je da se ovogodišnji pazar organizuje na Trgu nezavisnosti, Svetog Petra Cetinjskog i Bećir Bega Osmanagića, a pored Sportskog centra Morača otvoreno je klizalište, koje privlači najveću pažnju najmlađih.

“Ovakve manifestacije i sadržaji u Glavnom gradu uveliko doprinose promociji i afirmaciji turističkog proizvoda, pa smo sigurni da će turistička privreda biti zadovoljna posjetom”, poručio je Grnović.

On je najavio tradicionalnu Podgoričku noć, koja će biti održana sjutra u hotelu Hilton, a kada je riječ o pazaru najavio je dječiju Novu godinu 31. decembra u dnevnom terminu, kada će nastupiti Leontina i D-mol, Žarko Žabac, maskote i Deda Mraz.

“U večernjem terminu za doček Nove godine nastupiće DJ Lucky Dee, Kino Kultura bend, Senkina đeca i Nenad Knežević Knez. Za reprizu Nove godine, 1. januara, posjetioce na glavnom gradskom trgu zabavljaće Tina Džankić sa bendom i Bane Nedović”, saopštio je Grnović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS