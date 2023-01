4iG grupa potpisala istorijski ugovor o kupovini Vodafona Mađarska

Budimpešta, (MINA-BUSINESS) – Mađarska 4iG grupa i Corvinus International Investment Zrt, koji predstavlja mađarsku državu, i Vodafone Europe BV, potpisali su danas obavezujući ugovor o kupoprodaji 100 odsto akcija Vodafona Mađarska.

“Nakon temeljne analize, 4iG grupa i Corvinus dogovorili su se sa Vodafone Europe BV o uslovima transakcije vrijedne 1,7 milijardi EUR, što je 7,1 puta više od EBITDA Vodafona Mađarska za finansijsku godinu koja se završila 31. marta prošle godine”, navodi se u saopštenju 4iG grupe koja je vlasnik kompanije One Crna Gora.

Prema odredbama sporazuma, 4iG, kao investitor, će preuzeti 51 odsto kontrolnog udjela u Vodafonu Mađarska preko svoje podružnice Antenna Hungaria, dok će Mađarska država steći indirektni udio od 49 odsto.

Očekuje se da će transakcija biti zatvorena 31. januara, nakon uplate kupoprodajne cijene.

J.P. Morgan SE, jedna od najvećih svjetskih investicionih banaka, kao finansijski savjetnik 4iG, učestvovala je u pripremi i dogovaranju finansiranja.

Međunarodni savjetnici kao što su CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, EY Hungary, Deloitte, Omnitele i konsultant za globalnu strategiju Arthur D. Little, bili su uključeni u temeljnu analizu Vodafona Mađarska i u pripremu i razvoj pravnih, vrjednosnih i tehničkih aspekata transakcije.

„Transakcija, objavljena na Budimpeštanskoj berzi, ima poseban značaj u istoriji mađarskih telekomunikacija. Osim što je jedna od najvećih akvizicija, spajanje portfolija fiksnih i mobilnih telekomunikacija 4iG Grupe i Vodafona Mađarska će ponovo otvoriti tržište u brojnim uslužnim područjima i ojačati svoju ulogu u ponudi konvergentnih telekomunikacionih usluga”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik 4iG Nyrt, Gellért Jászai, rekao je da akvizicija Vodafona Mađarska otvara novo poglavlje na mađarskom tržištu telekomunikacija.

„To je prva info-komunikaciona grupa u gotovo 30 godina, koja može raditi kao konvergentni operater u većinskom mađarskom vlasništvu. Strateška saradnja između mađarske države i 4iG-a u ovoj transakciji, ne samo da će transformisati tržište već će poboljšati konkurentnost i ubrzati digitalnu transformaciju privrede”, naglasio je Jászai.

Prema Umlautovom istraživanju iz prošle godine, kada je riječ o pouzdanosti poziva i internet mreže, Vodafon sa svojih 800 hiljada korisnika fiksne i tri miliona mobilne telefonije, predstavlja vodeću mobilnu mrežu u Mađarskoj.

Akvizicija Vodafona Mađarska takođe bi mogla značajno promijeniti ravnotežu tržišne moći u toj zemlji, a najsavremenija rješenja i inovativne tehnologije omogućiće 4iG grupi da zauzme vodeću ulogu u digitalnoj transformaciji mađarske ekonomije.

Nakon zatvaranja transakcije, kombinovani portfolio 4iG grupe (DigiMobil) i Vodafona biće drugi na tržištu mobilnih govornih i internet usluga, koje je najveći generator prihoda.

Ovom akvizicijom, 4iG obezbjeđuje lidersku poziciju na tržištu fiksnih internet usluga, kao i televizijskog emitovanja.

Prema preliminarnim proračunima, telko kompanije u vlasništvu 4iG grupe imaće ukupno 7,6 miliona RGU-a (jedinica koja generiše prihod) u Mađarskoj nakon zatvaranja akvizicije.

4iG Grupa je svoje prisustvo u regionu Zapadnog Blakana započela kupovinom mobilnog operatora One Crna Gora, nakon čega je prošle godine kupila fiksne i mobilne operatore, ALBtelecom i ONE Telecommunications u Albaniji.

Spajanjem ova dva operatora, pod imenom One Albanija, koje je pravno završeno 1. januara, ova kompanija postala je vodeći telekomunikacioni operater.

Lideri 4iG grupe su izrazili interesovanje za dalje širenje u regionu Zapadnog Balkana.

