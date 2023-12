Milatović: Program Evropa sad 2 biće realizovan kako je najavljeno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program Evropa sad 2 biće realizovan onako kako je i najavljivano u predizbornoj kampanji, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, u intervjuu Televiziciji Crne Gore, kazao da postoji jasno definisan put, koji vodi do tog cilja, a koji se sastoji iz pet koraka koje je još ranije prezentovao.

“Optimista sam i mislim da su svi koraci koje sam naveo vrlo realni. Mislim da su neki od njih već preduzeti ili se preduzimaju. Upravo iz tog razloga sam i pozdravio fokus budžeta na izgradnji druge dionice auto-puta”, rekao je Milatović.

On je istakao da će sve to zavisiti od postojanja političke volje i znanja donosilaca odluka, prenosi Portal RTCG.

“Ovdje je trenutno samo pitanje postojanja političke volje, političkog kapaciteta da iznesete ove reformske poduhvate i postojanje znanja donosilaca odluka da upravo urade sve ove korake na jedan dobar način kako bi zemlja došla do cilja”, poručio je Milatović.

On je rekao da su programom Evropa sad 2 prezentovani ciljevi po pitanju prosječne plate i penzije, posebno iz ugla standarda života građana koji je stagnirao do promjene vlasti 2020. godine.

“Programom Evropa sad 1 poslije toliko godina stavljen je fokus na životni standard građana, mislim da je taj projekat dobro implementiran i da je bio veoma značajan”, istakao je crnogorski predsjednik.

Milatović je kazao da je socijalna komponenta budžeta veoma važna, i da je dobro što je ona tu, ali da je primijetio da nedostaje razvojnih komponenti.

“Mogla je možda da dodatno postoji jedna komponenta dodatnih izdvajanja za zdravstvo i prosvjetu. Naravno, sastavljanje budžeta nije lako, ništa nije crno-bijelo ali ostavljam vladi da na najbolji mogući način ono što je zacrtano”, rekao je Milatović.

On je kazao da nije dobro Vlada iskomunicirala koje korake treba preduzeti da bi se došlo do plate od hiljadu EUR i svega što je predviđeno novim programom.

Milatović je istakao da je suština stvari da se dobro analiziraju politike i da se to radi na realan i transparentan način.

