Broj putnika na aerodromima skoro na nivou 2019. godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na crnogorskim aerodromima u prethodnoj sedmici bilo je 99 odsto putnika u odnosu na uporedni period 2019. godine, kazao je državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma Damir Davidović.

Davidović je, gostujući u emisiji “Naglas” Televizije Crne Gore (TVCG) naveo da je Crna Gora, od početka godine do prethodnog petka, imala 19 sedmica koje su bile procentualno jače od posjeta 2019. i oko šest sedmica koje su bile slabije.

“Vjerujem da to daje jedan razlog za optimizam. S druge strane ne možemo da zanemarimo uticaj krize u Ukrajini imati na naše tržište”, rekao je Davidović.

On je kazao da su turisti iz Rusije, Ukrajine i Bjelorusije imali značajan broj posjeta u Crnoj Gori.

“Međutim, u manjoj mjeri dolazi i tu do određenih pomjeranja. Mi svakako bilježimo veliko interesovanje. Ali, imamo pitanje i avio dostupnosti, koja bi trebala da bude razvijenija. Imamo pitanje saobraćajne povezanosti Crne Gore”, ocijenio je Davidović.

Davidović je istakao da se juri rezultat iz 2019. godine, prenosi portal RTCG.

“Na graničnim prelazima (GP) u prosjeku smo ove godine imali 76 odsto. Ohrabruje što u posljedjoj nedjelji, nakon ove junske rupe, na GP imamo nekih 96 odsto uporednog perioda 2019. u toj junskoj sedmici. Kada govorimo o aerodromima koji su bili po broju putnika na nekih smo 71 odsto. U posljednjoj sedmici smo na nekih 99 odsto u odnosu na 2019. I tu bilježimo porast interesovanja”, rekao je Davidović.

Dekan Fakulteta za biznis i turizam, Rade Ratković istakao je da je za Crnu Goru glavno organizovano turističko tržište.

“Pred nama je situacija da se pripremimo za iduću godinu, da ne bismo izgubili organizovano tržište bez kojega nema puno korišćenje kapaciteta, koje zadovoljava i koje može da nam obezbijedi rentabilan rezultat”, istakao je Ratković.

Turizmolog Miško Rađenović smatra da se ne treba “ugušiti” u jurenju rezultata iz 2019. jer, kako je rekao, kriza i dalje traje.

“Siguran sam da stanovnici nekih bližih zemalja, pored Rusije, Ukrajine i Bjelorusije, neće sa zadovoljstvom odlučiti na putovanja kao što su odlučivali 2019. Ovu godinu treba iskoristi zajedno za dobro planiranje za sljedeću godinu krize”, rekao je Rađenović.

On je kazao da se ne zna kada će se završiti kriza iz koje proizilaze sve inflacije.

“Konkretni profit od turizma biće smanjen. Treba se usmjeravati kratkoročno”, kazao je Rađenović.

Direktor nevladine organizacije (NVO) Centar za razvoj Durmitora Darko Stijepović tvrdi da je broj tustista drastično manji.

“Za šest mjeseci imate samo petinu prošlogodišnjeg prometa na Aerodromu Tivat. Podatke sa kojim raspolaže Ministarstvo, koje daje Nacionalna turistička organizacija (NTO) i lokalne TO su apsolutna neistina”, rekao je Stijepović.

On je kazao da je metodologija koju koristi NTO je netačna i beskorisna.

“Pitanje je da li TO ispunjavaju svoju svrhu”, zaključio je Stijepović.

