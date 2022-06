Dodijeljene godišnje nagrade UPCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) danas je upriličila ceremoniju dodjele nagrada za društveno-odgovorno poslovanje (DOP) i za naj menadžerke u Crnoj Gori za prošlu godinu.

Iz UPCG su kazali da su nagrade za DOP dodijeljene malim, srednjim i velikim preduzećima, u oblastima brige za zaposlene, brige za životnu sredinu i brige za zajednicu.

U oblasti “Briga za zaposlene” za 2021. godinu, nagradu u kategoriji srednje preduzeće dobili su kompanije Bild Studio i Jugopetrol akcionarsko društvo.

U oblasti “Briga za zajednicu”, nagradu u kategoriji malo preduzeće dobili su kompanije Coca Cola HBC i Publicitet, dok je u kategoriji srednje preduzeće, nagrada pripala kompanijama Bild Studio, Regent Porto Montenegro i Kalamper.

U oblasti “Briga za životnu sredinu”, u kategoriji srednje preduzeće, nagrađen je hotel Cue.

Iz UPCG-a su kazali da su dodijelili osam ravnopravnih “Nagrada UPCG za NAJ menadžerke u Crnoj Gori” uspješnim poslovnim ženama, i to u okviru kategorija privrede, javnog sektora, civilnog sektora i medija.

“U kategoriji privreda, kao ravnopravne dobitnice nagrada proglašene su izvršna direktorica Arhimeda, Dejana Ponoš, i izvršna direktorica Ocean Montenegro Nela Vitić”, rekli su iz UPCG-a.

U kategoriji javni sektor, ravnopravne dobitnice nagrada su načelnica Službe za inspekcijske i informacione sisteme za izvještavanje u okviru inspekcijskog nadzora u Upravi za inspekcijske poslove, Vanja Grgurović i šefica Odjeljenja za informacione tehnologije (IT) u Ministarstvu finansija Crne Gore, Bojana Bajić.

U kategoriji civilni sektor, ravnopravne dobitnice nagrada su izvršna direktorica nevladine organizacije (NVO) Roditelji, Kristina Mihailović i izvršna direktorica NVO Tinker, Jelena Milojković.

U kategoriji mediji, ravnopravne dobitnice nagrada su izvršna direktorica Print Media Ana Mirović i predsjednica i osnivačica Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore Milka Tadić Mijović.

Na svečanosti dodijeljeno je i Priznanje UPCG za poseban uspjeh ostvaren u prošloj godini, koje je uručeno osnivačici kompanije Mika Proart, Mileni Đergović za projekat “Nikšićko Rocks Pjesma za društvo” koji je, kroz 24 koncerta, ujedinio 24 medijske kuće i domaće pop-rock izvođače.

Iz UPCG-a su kazali da je svečanosti prethodilo održavanje sjednice Skupštine UPCG.

“Skupština UPCG jednoglasno je usvojila inicijativu o izmjenama Zakona o Privrednoj komori Crne Gore (PKCG) kojim bi se ukinulo obavezno članstvo u PKCG”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, delegati Skupštine usvojili su godišnja dokumenta UPCG, izmjene i dopune Statuta i upoznali se sa redizajnom logoa UPCG povodom obilježavanja 20 godina uspješnog poslovanja Unije.

