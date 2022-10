Podgorica, (MINA) – Na lokalnim izborima u Zeti do 19 sati glasalo je 72,17 odsto birača, saopštile su Demokrate.

Lokalni izbori održavaju se u 14 opština, a pravo glasa ima oko 350 hiljada građana.

Birališta će biti zatvorena u 20 sati.

