Živković: Zalagaćemo se za evropsku Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Koalicija “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada” zalagaće se građansku, multietničku, suverenu, nezavisnu, antifašističku i evropsku Crnu Goru, kazao je nosilac liste i vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalist (DPS), Danijel Živković.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Živković je rekao da sa njihovim politikama „znate na čemu ste“.

„Znate da ćemo se zalagati za građansku, multietničku, suverenu, nezavisnu, antifašističku i evropsku Crnu Goru. Znate sigurno da je glas za našu listu – glas za ovo što sam vam kazao. Sa nama nećete imati nikakve dileme”, rekao je Danijel Živković na tribini u Tivtu.

Obraćajući se okupljenim simpatizerima koalicije DPS-Socijaldemokrate-Liberalna partija-Demokratska unija Albanaca, Živković je podsjetio na neke od dosadašnjih postignutih rezultata.

“Iza nas stoje djela i mi imamo čime da se pohvalimo bez obzira što naša politička konkurencija 17 godina kao pokvarena gramofonska ploča ponavlja istu priču – nije urađeno ništa“, rekao je Živković.

On je rekao da vremešniji ljudi dobro znaju na svojoj koži šta znači to „ništa“.

„To ništa je i sačuvan mir, to ništa je i obnova crnogorske državnosti, to ništa je usmjeravanje Crne Gore u pravcu usvajanja evropskog sistema vrijednosti, to ništa je članstvo u NATO, to ništa je ekonomska samoodrživost, to ništa su mnogobrojni realizovani investicioni projekti”, rekao je Živković.

On je upitao da li iko misli da bi bio realizovan projekat Porto Montenegro da je državom upravljala vlast od 30. avgusta 2020. godine.

„Ako rastjeruju sve živo što se može rastjerati, i domaće i strane investitore, zar neko misli da bi se mogao Tivat danas zvati evropskim gradom”, kazao je Živković.

On je rekao da žele programom da učine svaki grad u Crnoj Gori Tivtom.

„Mi želimo da stvaramo, da pokažemo da je investicioni razvoj koji je Tivat doživo, moguć širom Crne Gore. To je naša poruka”, kazao je Živković.

On je citirao nekadašnjeg američkog predsjednika Džona Kenedija koji je kazao da čovjek može da umre, nacije mogu da se uzdižu ili da padaju, ali da ideja i dalje živi.

“Mi smo pokazali u teškom vremenu kako ideja živi, kako ideja opstaje bez obzira da li smo vlast ili opozicija. Zbog toga je i ova koalicija nastala kao idejna, kao ideološka, i zasnovana prije svega na dobrim međuljudskim odnosima“, rekao je Živković.

Prema njegovim riječima, ne može se graditi ni domaćinstvo ni porodični dom ako u njemu nema sloge.

„Mi smo sa ovom koalicijom pokazali da slogom želimo da radimo predano na boljoj budućnosti naše države“, rekao je Živković.

