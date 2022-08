Zbog mržnje prema Abazoviću, Demokrate srušile Vladu

Podgorica, (MINA) – Demokratska Crna Gora srušila je Vladu koja je potpisala Temeljni ugovor i odbila ponudu URE i Socijalističke narodne partije (SNP) za rekonstrukciju Vlade, samo zbog mržnje prema Dritanu Abazoviću, smatra potpredsjednik URA-e Goran Đurović.

On je kazao da su Demokrate sada dio nove parlamentarne većine i da imaju mogućnost da sa Milom Đukanovićem, Damirom Šehovićem i Raškom Konjevićem naprave novu vladu i preuzmu odgovornost za vođenje države.

“Juče ste odbili ponudu URE i SNP za rekonstrukciju i samo zbog mržnje prema Dritanu Abazoviću srušili Vladu koja je potpisala Temeljni ugovor”, naveo je Đurović.

On je rekao da je to činjenica koju građani moraju da znaju, a naročito oni koji su deceniju čekali da se Temeljni ugovor bude potpisan i to pitanje riješeno.

Đurović je kazao da je URA ponosna na sve do sada urađeno i da mirno idu u opoziciju.

“Čeka nas teška jesen, mnogo izazova je pred Crnom Gorom a vi ste od sinoć preuzeli svu odgovornost za dalju sudbinu građanki i građana ove države. Preuzmite odgovornost i bez skrivanja – ispoštujte do kraja dogovor koji su sklopili Đukanović i Bečić”, poručio je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS