Za liječenje djece u inostranstvu izdvojeno tri miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Na liječenje van Crne Gore prošle godine upućeno je skoro 1,5 hiljada djece, a za tu svrhu izdvojeno je tri miliona EUR, saopštili su iz Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO).

Iz FZO su agenciji MINA kazali da primjećuju povećanje broja najmlađih pacijenata upućenih na liječenje u inostranstvo.

„U prošloj godini upućeno je 1.479 osiguranika do 18 godina, što je za oko 17 odsto više u odnosu na 2021. godinu kada je bilo upućeno njih 1.265“, rekli su iz Fonda.

Kako su saopštili, od ukupog broja upućenih tokom prošle godine, do sada je realizovano liječenje za 1.013, za šta je izdvojeno tri miliona EUR.

Iz Fonda su, predstavljajući uporedne podatke, ukazali da je od 1. januara do 31. marta prošle godine, 352 djece, upućeno na liječenje, kontrolu i dijagnostiku van Crne Gore, dok je u istom periodu ove godine taj broj porastao na 410 osiguranika.

„Primjećuje se da nije došlo do smanjenja broja pacijenata upućenih u inostranstvo, već je, naprotiv, taj broj povećan više od 15 odsto“, istakli su iz FZO.

Iz Fonda su rekli da je najveći broj djece upućen u bolnicu Acibadem u Turskoj, sa kojom imaju ugovor o saradnji.

“Najčešća oboljenja zbog kojih se upućuju su leukemija (transplatacija koštane srži), Hočkinov limfom, neuroblastom, tumori mozga”, naveli su iz FZO.

Oni su istakli da FZO pokriva sve troškove liječenja djece koja su indikovana od stručnih konzilijuma.

“Istovremeno, Fond kontinuirano prati potrebe korisnika i pruža blagovremenu podršku u slučaju pojave novih vrsta intervencija, pri čemu u potpunosti finansira sve troškove”, rekli su iz te zdravstvene ustanove.

Oni su napomenuli da FZO ne učestvuje u troškovima medicinskih tretmana koji su eksperimentalne prirode i koji još nijesu uključeni u medicinske standarde.

Na pitanje da li se razmatra osnivanje posebnog fonda ili budžetske linije za liječenje najmlađih pacijenata, kako se u javnost ne bi slali česti apeli za pomoć, iz FZO su kazali da osnivanjenije nije u njihovoj neposrednoj nadležnosti, već da je za to neophodna inicijativa odgovornih državnih institucija i donosilaca odluka, uključujući Vladu i Ministarstvo zdravlja.

Iz FZO su kazali da se zdravstveni sistem Crne Gore i dalje suočava sa brojnim izazovima.

„A podizanje nivoa usluga i osnaživanje zdravstvenih ustanova je dugoročni proces koji zahtjeva kontinuirana ulaganja i reforme“, poručili su iz Fonda.

