Vukčević podnio krivičnu prijavu protiv članova i sekretara Izborne komisije

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Izborne komisije Glavnog grada Veselin Vukčević podnio je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) krivičnu prijavu protiv članova i sekretara Izborne komisije.

On je prijavu podnio protiv članova Nikole Terzića, Radosava Jokića, Marka Mihailovića, Željka Vujotića, Dragana Prelevića, Janka Odovića, Ljiljane Jokić Kapa i sekretara Komisije Vladimira Vujovića.

Vukčević je naveo da prijavu podnosi zbog postojanja osnova sumnje da su oni izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja.

On je kazao da je izborna komisija Glavnog grada izvještajem od 24. oktobra utvrdila privremene rezultate izbora u Podgorici.

Kako je naveo Vukčević, imajući u vidu da su podnijeti prigovori radi zaštite biračkog prava, Komisija je u zakonitom roku odlučila po podnijetim prigovorima, donijela rješenja i dostavila ih podnosiocima prigovora.

“Takođe, zbog hitnosti postupka koji je vođen po prigovorima protiv rješenja Izborne komisije Glavnog grada, Komisija je blagovremeno dostavila spise predmeta Državnoj izbornoj komisiji (DIK), kako bi u propisanim rokovima omogućili i njihovo postupanje”, rekao je Vukčević.

On je kazao da je, nakon što je DIK odlučio po prigovorima, Izborna komisija Glavnog grada obaviještena da su protiv njenih odluka podnijete žalbe Ustavnom sudu.

To, kako je naveo Vukčević u prijavi SDT-u, znači da je podnošenjem tih žalbi postupak zaštite biračkog prava izmješten kod Ustavnog suda.

On je rekao da se konačni rezultati izbora ne mogu proglasiti dok Ustavni sud ne odluči po žalbama.

Vukčević je kazao da je to bilo poznato i prijavljenim članovima Komisije, kao i sekretaru.

“Međutim, iz njima znanih razloga, koji su više nego očigledni, da bi pribavili korist za sebe i njihove političke nalogodavce, protivpravnim proglašenjem konačnih rezultata, prijavljeni vrše pritisak na mene, kako bi se mimo zakonskih normi privremeni rezultati proglasili konačnim i prije odluke Ustavnog suda”, navodi se u prijavi.

