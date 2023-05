Vučić: Masovno ubistvo kod Mladenovca teroristički čin

Beograd, (MINA) – Masovno ubistvo, koje se sinoć dogodilo kod Mladenovca, je teroristički čin, ocijenio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i najavio da će u toj državi biti izvršeno gotovo potpuno razoružanje.

Srpska policija uhapsila je U. B. (21) osumnjičenog da je sinoć, u okolini Mladenovca, ubio osam i ranio 14 osoba.

Vučić je, na konferenciji za novinare, izrazio saučešće porodicama ljudi ubijenih, prenosi N1.

On je poručio “da su zajedno ujedinjeni u bolu”.

“Ovim ponovljenim masovnim zločinačkim napadom, poslije napada na našu djecu, a zatim nasumičnim napadom na svakoga ko se slučajno našao na logorskoj vatri ili bio ispred kapije radeći nešto… Ovo je napad na našu zemlju“, naveo je Vučić.

On je ocijenio da je to teroristički čin i naveo da “zlikovac više svjetlost bijelog dana vidjeti neće”, i da “neće izaći iz zatvora”.

Vlada će, kako je kazao Vučić, donijeti zaključak kojim se nalaže Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) da pripremi hitne izmjene i dopune zakona o oružju, kako bi se pooštrili uslovi za držanje kratkog vatrenog oružja.

On je rekao da će svi ljudi koji imaju oružje, a to je oko 400 hiljada osoba, proći reviziju.

“Izvršićemo gotovo potpuno razoružanje Srbije, a za nelegalno držanje oružja kazne će biti velike, gotovo ćemo ih udvostručiti”, naveo je Vučić.

On je kazao da će biti predviđene šestomjesečne i godišnje provjere uz psihijatrijske i psihološke preglede, dodajući da će biti obavezan test na psihoaktivne supstance.

Vučić je rekao da je MUP-u naloženo da odmah preduzme sve mjere sa ciljem da se ostvari moratorijum na bilo kakvo držanje i nošenje bilo kakvog oružja u naredne dvije godine, uključujući i lovačko.

On je, između ostalog, najavio i da će, u narednih šest mjeseci, biti primljeno 1,2 hiljade novih policajaca zaduženih za škole.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS