Vojinović: I roditelji tražili odgađanje početka drugog polugodišta

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete bilo je spremno da drugo polugodište počne u ponedjeljak, ali je normalno da uvaži sugestije drugih resora, kazao je ministar prosvjete Miomir Vojinović, dodajući da su zahtjeve za produženje raspusta dobili i od roditelja.

Vojinović je rekao da je na sjednici Vlade razmatran predlog turističke privrede, Privredne komore, ministarstava finansija i turizma da se odgodi početak drugog polugodišta zbog turističke sezone i da je on to podržao.

On je kazao da su u međuvremenu roditelji i učenici zatražili da bude odgođen početak drugog polugođa i da je Ministarstvo izmijenilo školski kalendar.

Vojinović je kazao da zbog toga nastavni proces neće trpiti, da će biti nadoknađen svaki čas koji je bio predviđen.

On je pozvao roditelje da imaju razumijevanja na ono što je turistička privreda tražila od Ministarstva.

Odgovarajući na pitanje novinara, Vojinović je rekao da u potpunosti ne dijeli stav da je prioritet turistička sezona, a ne obrazovanje.

“Mislim da na ovaj način neće biti štete po obrazovni sistem, ako bude potrebe obezbijedićemo dodatne dane”, kazao je on.

Vojinović je rekao da je procjena resornih ministara finansija i turizma da je u ovom trenutku finansijski isplativo po državu da turistička sezona bude produžena pet dana.

Vojinović je dodao da će vrijeme pokazati o kojim se ciframa radi.

On je rekao da će sa direktorima škola dogovoriti na koji način će biti nadoknađeno propušteno.

Upitan zašto je promijenio stav u odnosu na jutrošnju izjavu, Vojinović je ponovio da je Ministarstvo spremno za realizaciju nastave i da je bilo normalno da uvaži stav kolega.

On je rekao da će dežurni vrtići nastaviti da rade.

