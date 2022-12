Vlada da povuče Predlog zakon o oduzimanju imovine

Podgorica, (MINA) – Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pozvao je Vladu da povuče iz skupštinske procedure predlog izmjena Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Kako je saopšteno iz CDT-a, prema predloženom modelu zakona svi oni koji su se nezakonito okoristili od države mogu spokojno trošiti i uvećavati tu imovinu.

CDT je pozvao i poslanike da ne glasaju za Predlog zakona u ovom obliku.

„U tom smislu smatramo da je predlog kolega iz MANS-a da otpočnu šire konsultacije o ovom propisu, veoma racionalan i potreban“, kaže se u saopštenju.

Iz CDT-a su pozvali Vladu, parlamentarnu većinu i sve poslanike da proces “priključenja” Evropskoj uniji (EU) prestanu voditi na način da se gotovo svakodnevno, svojim odlukama, konfrontiraju sa politikama EU.

Iz CDT-a su podsjetili da je obećanje sadašnje vlasti dok su bili u opoziciji vraćanje državi onoga što je od nje oteto, odnosno široko preispitivanje jasnih razlika koje postoje u stilu života i prihoda mnogih bivših i sadašnjih državnih funkcionera i njima bliskih tajkuna.

„Kratko rečeno, ovo je trebalo donijeti neophodnu i obećanu pravdu“, kaže se u saopštenju.

U CDT-u su naveli da će svakome ko detaljno pogleda predloženi model, biti potpuno jasno da svi oni koji su se nezakonito okoristili od države mogu spokojno trošiti i uvećavati tu imovinu.

Iz CDT-a su kazali da Predlog, koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici, u suštini, nije nikakva garancija da će se ove prakse zaustaviti.

„Sasvim suprotno, ovaj predlog nije usklađen sa pravnim sistemom i čak može da ugrozi postojeći sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“, kazali su iz CDT-a.

Oni smatraju da je začuđujuće da se uspjelo dobiti ovakav akt, nakon godina čekanja i pompeznih najava o odsudnoj borbi sa onima koji su se nelegalno obogatili.

„Veoma zabrinjava što je način pripreme ovog zakona karakterisala potpuna zatvorenost Vlade i nesklonost da čuju drugačije mišljenje koja nije svojstvena demokratskim društvima“, rekli su iz CDT-a.

Oni su naveli da je prilično jasno da je njegovu pripremu pratilo i ignorisanje mišljenja Evropske komisije.

„Jer je prema njihovoj ocjeni, potrebno preispitati ovaj akt kroz proces javnih konsultacija i konsultacija sa predstavnicima pravosuđa“, dodaje se u saopštenju.

Takvo ponašanje, kako su naveli iz CDT-a, postaje uobičajeno kad je u pitanju postupanje Vlade, ali i parlamenta.

Oni su pozvali sve relevantne aktere da daju ocjenu Predloga zakona, budući da Vlada nije željela javnu raspravu po tom pitanju, a kao svoj doprinos tom procesu, dali su kraću analizu ključnih karakteristika Predloga zakona o imovini.

U CDT-u smatraju da ukoliko se usvoji takav zakon, postoji značajna opasnost da oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću bude nesprovodivo u praksi, pa umjesto poboljšanja, eliminisale bi se i trenutne mogućnosti koje nam nudi postojeći sistem.

Oni su naveli da koncept trajnog oduzimanja imovine od lica koja su samo osumnjičena za određena krivična djela ali ne i pravosnažno osuđena, izuzetno je sporan sa aspekta poštovanja osnovnih ljudskih prava.

„Upitno je da se može smatrati da je neka imovina stečena kriminalnom djelatnošću, a da to nije prethodno utvrđeno u krivičnom postupku“, kaže se se u saopštenju.

U CDT-u su naveli i da je primjetna i pravna površnost u Predlogu zakona.

Oni su kazali da Predlog zakona uvodi oduzimanje koristi stečene u periodu deset godina prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela, što je, kako se dodae, sporno s aspekta ustavnog principa zabrane povratnog dejstva zakona.

„Iako se zvaničnici Vlade pozivaju na iskustvo Slovenije, podsjećamo da je upravo u Sloveniji Ustavni sud ukinuo pojedine odredbe tamošnjeg zakona jer su bile suprotne principu zabrane povratnog dejstva“, rekli su iz CDT-a.

Oni su naveli da je krajnje nedovršena ideja premještanja oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću u parnični postupak.

Iz CDT-a su kazali da je vrlo moguće pravno apsurdne situacije da se u parničnom postupku utvrdi da je određeno lice imovinu steklo kriminalnom djelatnošću, dok je i dalje u toku krivični postupak.

„Ili, da se u parnici trajno oduzme imovina jer je stečena kriminalnom djelatnošću, a da se krivični postupak okonča oslobađajućom presudom“, dodaje se u saopštenju.

Iz CDT-a su naveli da ta i druga pitanja stvaraju ozbiljan rizik da se usvoji zakon za koji će se kasnije utvrditi da nije u saglasnosti sa Ustavom i međunarodnim ugovorima, a vremenom se može otvoriti i pitanje naknade štete.

“Tako umjesto doprinosa borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, ovaj bi se zakon mogao pretvoriti u svoju suprotnost”, zaključuje se u saopštenju.

