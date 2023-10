Podgorica, (MINA) – Venecijanska komisija (VK) smatra da odredbe Nacrta zakona o Vladi nijesu u suprotnosti sa suštinom Ustava, kao i da nijesu nespojive sa međunarodnim standardima, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Dukaj je, nakon sjednice VK na kojoj je učestvovao u razmjeni mišljenja o tekstu Nacrta zakona o Vladi, rekao da Komisija smatra da Vlada u tehničkom mandatu treba da se uzdrži od preduzimanja novih političkih inicijativa i predlaganja novih zakona nakon što izgubi podršku u parlamentu.

On je podsjetio da je donošenje Zakona o Vladi predviđeno Srednjoročnim programom rada Vlade Crne Gore za period 2022-2024, kao i Strategijom reforme javne uprave.

Dukaj je rekao da su, kao i nakon onlajn /online/ sastanka sa ekspertima VK, podržani koncept i struktura Nacrta zakona o Vladi.

“VK je mišljenja da odredbe Nacrta zakona nijesu u suprotnosti sa suštinom Ustava, kao i da nijesu nespojive sa međunarodnim standardima i to je ono što je ključno u ovom procesu”, rekao je Dukaj.

Kako je kazao, sugestije i komentari koje je VK dala u cilju unapređenja zakonskih odredaba, više su nego dobrodošle.

“I same po sebi su glavni cilj zašto je ovaj Nacrt zakona poslat na mišljenje jednom stručnom tijelu kakvo je VK”, dodao je Dukaj.

On je istakao da te preporuke mogu i treba da budu usvojene i to bez eventualnog bespotrebnog čekanja i odlaganja.

“VK je stava da Vlada u tehničkom mandatu treba da se uzdrži od preduzimanja novih političkih inicijativa i predlaganja novih zakona nakon što izgubi podršku Parlamenta”, rekao je Dukaj.

Kako je naveo, VK se zahvalila MJU što su zatražili mišljenje o Nacrtu zakona o Vladi.

“Zaključak je da je Zakon o Vladi potreban Crnoj Gori i to što prije, bez obzira na trenutno kompleksnu političku situaciju. Uvjeren sam da mnogi izazovi kroz koje prolazi crnogorsko društvo, posebno u vrijeme dugog tehničkog mandata Vlade, ne bi postojali da već imamo ovaj zakon”, kazao je Dukaj.

