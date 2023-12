Više od 50 ranjenih u ruskom raketnom napadu

Kijev, (MINA) – Najmanje 51 osoba ranjena je u drugom ruskom raketnom napadu na Kijev ove sedmice, saopštili su ukrajinski zvaničnici dodajući da su u napadu oštećene kuće i dječja bolnica.

Kako su naveli, ukrajinski protivvazdušni sistemi su oko tri sata ujutro po lokalnom vremenu srušili svih deset balističkih projektila koji su ciljali Kijev.

Prema njihovim riječima, krhotine koje su padale uzrokovale su povrede i razaranje u četiri kijevska okruga duž Dnjepra.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko na Telegramu je rekao da su prozori i ulazi na zgradi dječje bolnice u kijevskom okrugu Dnjeprovski razbijeni pri padu krhotina ali da, prema prvim procjenama, nema žrtava.

Čelnik kijevske vojne uprave Serhij Popko je kazao da su krhotine pogodile i nekoliko stambenih zgrada u okrugu Dnjeprovski u kojem je povrijeđena 51 osoba, među kojima je šestoro djece, prenosi N1.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden u utorak je, nakon sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, upozorio republikance da će Rusiji dati “božićni poklon” ako ne pruže dodatnu vojnu pomoć Ukrajini.

Sastanak Bajdena i Zelenskog završen je bez obveze dodatne podrške.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS